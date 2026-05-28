Bra, sacchi di rifiuti abbandonati nelle rive di campagna

Sacchi neri pieni di immondizia scaricati lì, nella campagna di Bra, da chissà quale vandalo dei rifiuti. Ma anche scarti pericolosi, come materiali per edilizia e di altro genere. La zona è quella a ridosso della strada che porta in frazione Falchetto.

La spazzatura è stata abbandonata anche tra i pioppeti di cui è ricca questa zona, che è poco frequentata, se non da chi va a camminare per fare un po’ di movimento quotidiano.

Ancora una volta le aree più isolate e nascoste del territorio (come avviene pure in altri Comuni) vengono offese con rifiuti di ogni tipo, scaricati da gente senza scrupoli e senza un minimo di educazione civica.





