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Cronaca | 28 maggio 2026, 12:28

Bra, sacchi di rifiuti abbandonati nelle rive di campagna

Lungo la strada che conduce in frazione Falchetto e nei pioppeti

Sacchi neri pieni di immondizia scaricati lì, nella campagna di Bra, da chissà quale vandalo dei rifiuti. Ma anche scarti pericolosi, come materiali per edilizia e di altro genere. La zona è quella a ridosso della strada che porta in frazione Falchetto.

La spazzatura è stata abbandonata anche tra i pioppeti di cui è ricca questa zona, che è poco frequentata, se non da chi va a camminare per fare un po’ di movimento quotidiano.

Ancora una volta le aree più isolate e nascoste del territorio (come avviene pure in altri Comuni) vengono offese con rifiuti di ogni tipo, scaricati da gente senza scrupoli e senza un minimo di educazione civica.


 

Silvia Gullino

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