Incendio in una palazzina a Bene Vagienna: intervento dei vigili del fuoco in via Carrù

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi (giovedì 28 maggio) a Bene Vagienna, in via Carrù, per un incendio che sta interessando una palazzina su due livelli.

L’allarme è scattato alle 14.49. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con una squadra proveniente da Mondovì, supportata dall’autoscala e dal carro autoprotettori arrivati da Cuneo, oltre ai volontari di Fossano intervenuti con autobotte. Sei le squadre intervenute.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere partito dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’edificio.

Non risultano persone coinvolte. Le operazioni dei vigili del fuoco sono attualmente concentrate sulla messa in sicurezza della struttura e sulla successiva bonifica dell’area interessata dall’incendio.