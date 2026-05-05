Inalpi Holding lancia Inlife Science e sigla l’accordo con Whitelab per lo sviluppo delle attività di laboratorio

Ambrogio Invernizzi comunica la nascita di Inlife Science - nuovo centro R&D Inalpi Holding.

Un passaggio coerente con le strategie e la visione distintiva Inalpi che, dopo la riorganizzazione delle società per contenuti e mercati, sviluppa i propri progetti in una prospettiva di Gruppo sempre più protagonisti del cambiamento.

Inlife Science rappresenta quindi la pietra fondante sulla quale si costruisce il percorso innovativo del Gruppo, una realtà destinata a crescere grazie a un investimento di circa 30 milioni di euro nel quinquennio 2026–2030 e che incarna una visione fortemente orientata al futuro e rappresenta il fulcro di un modello integrato che consente a Inalpi di posizionarsi come interlocutore di riferimento in un mercato sempre più ampio e in continua evoluzione.

In parallelo le attività di laboratorio saranno affidate a Whitelab piattaforma italiana specializzata nei servizi di testing e compliance, presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 30 laboratori e 900 professionisti e importanti prospettive di ulteriore crescita. Un accordo firmato oggi – 5 maggio 2026 – sancisce questo ulteriore passo verso un futuro al servizio del cibo che fa stare bene, al cibo che cura, al cibo che fa vivere meglio.

“Il mercato sta cambiando ed è necessario creare valore lungo tutta la filiera – dichiara Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi Holding – ed è in questa direzione che l’azienda ha avviato un percorso di evoluzione che ci consenta quella trasformazione da sola realtà lattiero-casearia a piattaforma integrata tra industria, nutrizione e ricerca, dove la Ricerca e Sviluppo Inalpi rappresenta il punto di incontro tra scienza, industria e responsabilità”.

“Questa partnership rappresenta per noi un passaggio strategico fondamentale – dichiara Davide Riguccio, presidente e amministratore delegato di Whitelab – per consolidare un percorso di crescita del testing e della compliance relativi alla qualità lungo tutta la filiera del cibo prodotto in Italia. L’accordo con Inalpi ci consente di contribuire attivamente allo sviluppo di standard sempre più elevati in ambito di sicurezza, qualità e innovazione alimentare, rafforzando il ruolo della ricerca applicata come leva competitiva per il sistema Paese”.

Whitelab è una piattaforma italiana attiva nei servizi di testing e compliance. Attraverso le sue divisioni, il gruppo Whitelab copre ambiti che spaziano dall’ambiente alla farmaceutica, fino al mondo industriale e agroalimentare. In particolare, la divisione Life Science & Food rappresenta un punto di riferimento per le analisi microbiologiche, chimiche e nutrizionali, supportando le aziende nella validazione dei processi produttivi, nel controllo qualità e nello sviluppo di prodotti sempre più sicuri e innovativi.

Ogni impresa segue un proprio percorso imprenditoriale, ma ciò che fa la differenza dell’oggi e del domani è la capacità di trasformare quel percorso in una guida per il futuro. È proprio in questa visione che si inserisce il cammino intrapreso da Inalpi: un programma di evoluzione, costruzione e crescita volto a consolidarne il ruolo di player sempre più strategico nel panorama lattiero-caseario nazionale e internazionale.