Expo della Sostenibilità, a Mondovì si presenta Agrifood Innovation Hub

Il futuro dell’agricoltura non si può aspettare, ma si deve osservare, sperimentare e testare sul campo mettendo in relazione idee, tecnologie e persone. È da questa visione che nasce Agrifood Innovation Hub, appuntamento dell’Expo della Sostenibilità in programma venerdì 22 maggio alle ore 18:00 al Museo della Ceramica di Mondovì, realizzato in collaborazione con Fondazione Agrion.

L’incontro è aperto al pubblico e pensato per raccontare da vicino le trasformazioni in corso nel settore agroalimentare. Protagoniste del pomeriggio saranno tre startup: Viso Drones, PlantZCare e Altered Materials, che condivideranno esperienze, strumenti e visioni lungo tutta la filiera agricola, mostrando applicazioni già concrete e sostenibili.

A guidare il confronto saranno gli esperti di Fondazione Agrion, punto di riferimento regionale per ricerca e innovazione in agricoltura. Un intervento che rende l’incontro di Mondovì ancora più significativo, perché porta dentro l’Expo competenze, ricerca applicata e una connessione diretta con i bisogni reali delle filiere del territorio.

Durante l’incontro si parlerà di sensoristica, monitoraggio intelligente, gestione del suolo, analisi dei prodotti e tracciabilità, con l’obiettivo di capire come rendere l’agricoltura più efficiente e sostenibile, senza perdere qualità.

Il progresso tecnologico rappresenta oggi un motore determinante per la crescita del comparto agroalimentare: Fondazione Agrion promuove l’innovazione anche attraverso Agrion Tech - Tecnologie in campo, mettendo a disposizione spazi di sperimentazione reali per aziende e startup. Questo ecosistema include il Digi Open Lab, con progetti come SmartBEE Lab (alveari digitali), Digi Tree Lab (frutteto sperimentale a Manta) e Digi Vit Lab (vigneto sperimentale a Carpeneto), dove droni e tecnologie avanzate vengono testati direttamente sul campo. Tra le iniziative più recenti c’è anche il bando Agri.On Call, realizzato con La Gemma Venture, che offre alle startup Agritech l’opportunità di accedere a questi spazi e sviluppare le proprie soluzioni.

Agrifood Innovation Hub si inserisce nel percorso della quarta edizione dell’Expo della Sostenibilità, progetto nato dall’energia di Wild Life Protection ETS e cresciuto fino a diventare una piattaforma diffusa che coinvolge 12 città tra Piemonte e Valle d’Aosta. Anche la tappa di Mondovì porta con sé questo stesso spirito, creare occasioni vere di incontro tra startup, ricerca, imprese e cittadini.