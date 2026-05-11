La pasta fatta in famiglia: Granò, la linea di pasta artigianale, arriva nei supermercati

Pastificio Bossolasco produce la sua pasta a Savigliano con trafilatura al bronzo, essiccazione lenta, grano coltivato in proprio e cura artigianale in tutta la catena produttiva. Produce quindi una pasta di nicchia, di alta qualità, lontana dalle logiche di riduzione dei costi operata dai grandi marchi.

L'azienda ha però raggiunto una dimensione per la quale si è reso necessario crescere oltre alla sua nicchia.

Per fare questo, il patron Emanuele Bossolasco ha creato il marchio Granò, utilizzando lo stesso grano piemontese, la stessa filiera corta, gli stessi metodi produttivi, ma con un'identità visiva e un posizionamento di prezzo pensati per affrontare la grande distribuzione.

La sfida che affronta il marchio Granò non è semplice: la pasta, in Italia, è un mercato enorme e maturo, dove la competizione dei grandi marchi industriali è fortissima. Proprio per questo, offrire una basta premium deve rispondere ad una necessità semplice quanto fondamentale per una famiglia che si siede a tavola: essere buona.

Pasta Granò unisce ai suoi punti di forza (sapore e tenuta alla cottura) un elemento difficile da replicare: l'origine verificabile. Grano coltivato nei propri campi, tracciabilità completa, nessun intermediario tra la terra e il pacco di pasta.

I primi test hanno funzionato: Carrefour ha selezionato Granò come prodotto del mese nella categoria dei prodotti piemontesi, affiancandola agli oltre 2.300 referenze locali presenti nei suoi punti vendita. Poi sono arrivate le esposizioni in testata, le sessioni di degustazione, la presenza stabile negli assortimenti di diversi supermercati. Sono tutti segnali che confermano come i consumatori riconoscano la qualità del prodotto.

La famiglia di Savigliano ha capito che si può stare sullo scaffale dei supermercati senza smettere di essere una famiglia di agricoltori e curare ogni chicco di grano per portare in tavola un piatto di pasta con un sapore in grado di unire tutta la famiglia.

Per provare la Pasta Granò è sufficiente recarsi in questi supermercati:

Piemonte:

CARREFOUR Ipermercati e Market ed Express,

IPERMERCATI SPAZIO e SUPERSTORE CONAD

IPERMERCATI COOP

SUPERMERCATI PRESTOFRESCO

IPERMERCATI PAM PANORAMA

Liguria: