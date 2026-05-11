Sabato 16 maggio “Ombre sull’acqua” nella Chiesa della Croce Nera a Saluzzo

Una serata in cui parole e musica si intrecciano in un’atmosfera intima e suggestiva illuminata dalle candele.

Sabato 16 maggio, alle 21, nella Chiesa della Croce Nera in piazzetta San Nicola a Saluzzo, andrà in scena “Ombre sull’acqua. Quando la musica incontra la letteratura (e viceversa)”, concerto narrato con Moira Michelini al pianoforte e Andrea Giuli voce recitante.

Organizzato nell’ambito della 47ª Stagione di Antidogma Musica con il sostegno in Artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Lo spettacolo nasce da un percorso artistico in cui grandi pagine della letteratura dedicate all’acqua dialogano con celebri composizioni musicali, creando una fusione emotiva capace di accompagnare il pubblico in un viaggio tra immagini, memoria e sentimento.

I testi di autori come Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Goffredo Parise, Milan Kundera e Iosif Brodskij si intrecciano alle musiche di Alberto Ginastera, Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, Astor Piazzolla e Aram Khachaturian.

L’acqua diventa così metafora di vita, tempo, nostalgia e trasformazione, restituendo agli spettatori “un mondo rinato sotto una calda luce”, in cui musica e letteratura si incontrano e si completano a vicenda.

Il programma prevede brani come “Danza de la moza donosa” di Ginastera, “Nefeli” e “Nuvole bianche” di Einaudi, “Time” di Hans Zimmer, “Ausencias” e “Tango final” di Piazzolla, alternati a letture tratte da “L’Aleph” di Borges, “Le città invisibili” di Calvino, “Fondamenta degli incurabili” di Brodskij e altre opere letterarie del Novecento.

Moira Michelini, pianista di fama internazionale originaria di Terni, vanta una lunga carriera concertistica che l’ha portata a esibirsi in importanti sale e festival in Europa, Asia e Sud America, collaborando con prestigiose orchestre internazionali.

Andrea Giuli, giornalista, scrittore e studioso di poesia contemporanea, è autore di numerosi recital e reading dedicati alla letteratura del Novecento.

Ingresso 5 euro. Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it

al seguente link: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/ombre-sull-acqua/486

Info: stampa.antidogmamusica@gmail.com