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Economia | 11 maggio 2026, 15:27

Beppe Ghisolfi porta l’educazione finanziaria tra i banchi di Alba

A Mussotto una lezione con gli studenti delle medie del complesso “Parusso” per presentare il suo ottavo libro e parlare di cittadinanza economica

Beppe Ghisolfi con l'avvocato Ponzio e il sindaco Gatto

Beppe Ghisolfi con l'avvocato Ponzio e il sindaco Gatto

Il Banchiere Beppe Ghisolfi scrittore, reduce dal successo degli Oscar delle Banche di giovedì scorso a Torino, ha iniziato la settimana ad Alba per svolgere una speciale lezione mattutina con gli alunni delle Scuole medie del complesso scolastico “Parusso” di Mussotto sinistra Tanaro, dedicata alla presentazione - di debutto di fronte al pubblico delle scolaresche - del suo best seller numero otto edito da Nino Aragno

Ad accoglierlo, per il saluto istituzionale a nome della comunità albese, è stato il Sindaco della “capitale” delle Langhe e del tartufo bianco, Alberto Gatto, in carica dalla primavera del 2024 e che, assieme all'Assessore Luigi Garassino e all’organizzatore dell’evento Avvocato Roberto Ponzio, inaugurò a inizio anno l’intitolazione della stessa Scuola al compianto Giornalista Giulio Parusso

L’evento di lunedì mattina ha rappresentato un’applicazione pilota dell’innesto dell’educazione civica finanziaria come fattore inclusivo nell’ambito del curriculum didattico di ogni studente delle scuole ex Medie e secondarie, in aderenza a una legge quadro in vigore da alcuni anni con l’obiettivo di accelerare il dialogo con i mondi aziendali e lavorativi e con le sfide gestionali esterne provocate dalle rapidissime evoluzioni digitali e della finanza sia bancaria che non bancaria

La conferenza è stata registrata in modalità streaming CLICCANDO QUI

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