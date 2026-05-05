Paolo Ruffini, Francesco Costa e Roberta Bruzzone a Saluzzo per Attraverso Festival 2026

Si conferma anche per il 2026 la collaborazione tra Attraverso Festival (11° edizione) e il Comune di Saluzzo.

La rassegna in programma da luglio a settembre, si configura come un ricco reticolo di appuntamenti e occasioni di comunità che si estendono per oltre 200 km e uniscono tre province (Asti, Alessandria e Cuneo) e territori diversi dalle Alpi all’Appenino piemontese, attraverso Langhe, Roero, Monferrato, accomunandoli con la forza semplice di un bello spettacolo, in una sera d’estate.

A Saluzzo arrivano quest'anno tre personaggi di fama, seguitissimi sui social e in tv: l’attore, conduttore televisivo e regista Paolo Ruffini; il giornalista e direttore de Il Post, esperto di società e politica americana Francesco Costa e la criminologa, personaggio televisivo Roberta Bruzzone.

Ruffini sarà sul palcoscenico de Il Quartiere ( in piazza Montebello) mercoledì 15 luglio con "Presente" recital-monologo che invita alla riflessione sul tempo, l'empatia e la bellezza dell'imperfezione. Parlerà di educazione sentimentale, di emozioni e fragilità, di diversità e unicità, ma anche di iperconnessione, algoritmo e “disumanizzazione”, con lo sguardo e la voce di chi ha imparato dai bambini a guardare oltre il cielo, a dare valore all’invisibile, a custodire la gioia anche nei giorni storti.

“Presente” è un’ode alla gentilezza, all’empatia, alla fragilità come forza. È un monologo per chi vuole continuare ad amare il mondo, anche quando fa male. Per chi sa che l’amore non è debolezza, ma un atto rivoluzionario.

Roberta Bruzzone, sempre al Quartiere presenterà "Amami da morire", anatomia di un amore tossico, mercoledì 29 luglio. Un viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della dipendenza e della manipolazione.

Attraverso una narrazione che alterna momenti di seduzione magnetica e abissi di violenza emotiva, lo spettacolo mette in scena – come un’autopsia della mente della vittima e del carnefice – le tappe invisibili che conducono alla distruzione psicologica di chi ama troppo… e si perde inevitabilmente nel labirinto di narciso.

Il giorno prima martedì 28 luglio Francesco Costa, tra le voci più seguite della divulgazione giornalistica italiana, giornalista e direttore de Il Post, sarà sul palco de Il Quartiere con “Dopo Trump. Cosa resterà di questo decennio e come ricominciare” per una serata dedicata alla politica statunitense e alle prospettive future.

I biglietti sono acquistabili in prevendita. https://attraversofestival.it/programma-2026/