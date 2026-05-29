A Celle Macra torna la passeggiata tra natura e cultura

Nuovo appuntamento a Celle di Macra con la passeggiata tra natura e cultura dedicata all’ambiente ed al paesaggio naturale e costruito di una parte del territorio cellese ed inserita nel ciclo di eventi “Le Giornate di Sostenibilità Ambientale”.

Lunedì 1 giugno, nel pomeriggio, verrà proposta la passeggiata alla scoperta degli abitati meno conosciuti di Celle di Macra nella zona del Sentiero dei Giganti.

La passeggiata con accompagnatore permetterà di scoprire le particolarità del territorio e delle borgate poste tra il Vallone dell’Intersile ed il Vallone del Tibert con particolare attenzione alle caratteristiche naturali, ambientali, architettoniche, artistiche e culturali di questi antichi abitati alpini e del contesto in cui si trovano.

Si parte dalla borgata Ugo Sottano, che fu patria di molte famiglie di bottai dove si può ammirare la Cappella di San Bernardo.

Da qui si sale lungo una mulattiera che costeggia una cisterna per la raccolta dell’acqua, manufatti molto diffusi in questa zona a causa della scarsità di acqua, fino all’abitato di Ugo Soprano un tempo sede della scuola sussidiaria.

Nella borgata molto soleggiata si potranno ammirare altre cisterne per la raccolta dell’acqua, e delle baite con affreschi di Giors Boneto da Paesana, pittore itinerante delle valli occitane.

Si prosegue lungo la strada che affianca il monte Vierme passando attraverso una zona boscosa di particolare bellezza con larici secolari (da qui il nome sentiero dei Giganti) fino a raggiungere l’abitato di grange Ramei.

Il piccolo nucleo alpino che si affacciano sul vallone Tibert è caratterizzato dalla presenza di tipiche grange utilizzate nei periodi dell’alpeggio e dalla presenza di un pilone votivo dedicato alla Madonna con bambino.

Da qui si rientra a Borgata Ugo Sottano.

La passeggiata è rivolta ad un pubblico eterogeneo quali bambini e famiglie, giovani e adulti appassionati di ambiente e del paesaggio della Valle Maira.

La giornata si concluderà con una merenda per tutti a base di prodotti locali degustati in Borgata Chiesa presso la sala Cultural Lab.

L’attività è realizzata con la collaborazione delle guide di Chamin.

Consigliato abbigliamento sportivo (scarponcini)

Ritrovo a Celle di Macra, dal Parcheggio di Borgata Ugo Sottano.

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.30

La partecipazione alla attività è gratuita, gradita prenotazione.

Per info e prenotazione contattare : + 39 348 1869452

Le Giornate di Sostenibilità Ambientale sono previste all’interno del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con il PNRR– Bando Borghi (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).