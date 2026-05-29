Questa sera a Rocca Cigliè in scena la commedia "N ram sèch"

Questa sera, venerdì 29 maggio alle 21, in sala Polivalente a Rocca Cigliè andrà in scena la compagnia La Nuova Filodrammatica Carrucese, che porterà sul palco ’N ram sèch (Un ramo secco), commedia brillante in due atti scritta da Massimo Torrelli.

La trama si sviluppa negli anni '80 in una piccola stazione ferroviaria ( Rocca Cigliè ) situata lungo la linea Bra-Ceva (ormai dismessa). Le vicende ruotano attorno al capostazione e alla sua famiglia, la cui vita tranquilla e abitudinaria viene movimentata da una cognata invadente e da un treno che, costretto a una sosta inaspettata, fa scendere passeggeri improbabili.

La compagnia ha ottenuto importanti riconoscimenti per questo spettacolo, vincendo il premio come Miglior Commedia alla 30ª rassegna regionale “Ël teatro piemuntèis” presso il Teatro Toselli di Cuneo.

Protagonista della serata sarà la compagnia La Nuova Filodrammatica Carrucese, che porterà in scena ’N ram sèch (Un ramo secco), commedia brillante in due atti scritta da Massimo Torrelli.

L’opera propone una narrazione ironica e vivace, ambientata in contesti geografici ben definiti ma ormai segnati dall’abbandono, dove i luoghi sembrano custodire memorie dimenticate. I personaggi e la storia sono dichiaratamente immaginari, ma non mancano richiami a dinamiche umane universali e riconoscibili.

La trama si sviluppa attorno a una galleria di figure pittoresche, a partire da Osvaldo Calandri, capostazione interpretato dallo stesso Massimo Torrelli, affiancato da Cecilia Costamagna nel ruolo della moglie Maria. Completano il nucleo familiare Anna (Cinzia Corino) e la giovane Francesca (Francesca Torrelli). Intorno a loro ruotano altri personaggi emblematici della vita di paese: il messo comunale Luca Randazzo (Roberto Ferrua), il parroco Don Combina (Giancarlo Quirici), il capotreno Pino Abete (Fabrizio Gaiero), fino all’Onorevole Barroero (Elvio Agaccio) e Guidobaldo Cotti Farina (Emanuele Quirici).

Il cast si arricchisce inoltre della presenza di Giovanna Roncagliolo e Carla, interpretate rispettivamente da Cecilia Costamagna e Tiziana Costamagna, oltre a Nerina Toccaferri, ancora affidata a Francesca Torrelli.

La regia tecnica è curata da Giorgio Pellegrino, mentre collaborano alla realizzazione dello spettacolo Gianfranco Ricolfo e Antonella Morra.