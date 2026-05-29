sabato 30 maggio
Edoardo Calandra rivive e Murello con il Festival del Romanzo Storico a lui dedicato
Murello: dal 5 al 7 giugno nasce il Festival del Romanzo Storico
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 29 maggio 2026, 17:15

Chiusa di Pesio, la Compagnia Scrussìa porta in scena “Il padre della sposa”

Venerdì 5 giugno al Centro Anziani una commedia comico-dialettale tra preparativi, gelosie paterne e gag esilaranti; ingresso a offerta libera

La Compagnia Scrussìa di Pianfei

La Compagnia Scrussìa di Pianfei

Venerdì 5 giugno ore 21.00 presso la tensostruttura del giardino del Centro Anziani di Chiusa di Pesio la Compagnia Scrussìa di Pianfei porta in scena una divertente commedia comico-dialettale intitolata "Il padre della sposa", liberamente tratta dal celebre testo di Caroline Francke. 

Lo spettacolo racconta le vicende di un imprenditore e padre di famiglia alle prese con l'annuncio improvviso del matrimonio della figlia. Tra i preparativi caotici, le spese esorbitanti, parenti bizzarri, un eccentrico organizzatore di matrimoni e l'inevitabile gelosia paterna, ne scaturiscono gag esilaranti e momenti di grande comicità. 

Ingresso ad offerta libera. Prenotazione tel. 333.7177006.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium