Chiusa di Pesio, la Compagnia Scrussìa porta in scena “Il padre della sposa”

Venerdì 5 giugno ore 21.00 presso la tensostruttura del giardino del Centro Anziani di Chiusa di Pesio la Compagnia Scrussìa di Pianfei porta in scena una divertente commedia comico-dialettale intitolata "Il padre della sposa", liberamente tratta dal celebre testo di Caroline Francke.

Lo spettacolo racconta le vicende di un imprenditore e padre di famiglia alle prese con l'annuncio improvviso del matrimonio della figlia. Tra i preparativi caotici, le spese esorbitanti, parenti bizzarri, un eccentrico organizzatore di matrimoni e l'inevitabile gelosia paterna, ne scaturiscono gag esilaranti e momenti di grande comicità.

Ingresso ad offerta libera. Prenotazione tel. 333.7177006.