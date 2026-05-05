La grande voglia dei giovani cuneesi di notizie vere, senza filtri e libere da influenze

C'è una conversazione che è spesso complessa da affrontare: come ci si informa? Non si parla di specifiche testate giornalistiche, ma di informazione nel senso più profondo del termine: cosa ci interessa, di cosa ci si fida, cosa cerchiamo quando leggiamo una notizia.

Promosso dall'Associazione Culturale Territori e con la partecipazione della Consulta Giovanile del Comune di Cuneo si è svolto lunedì 4 maggio il confronto moderato da Giuseppe Gandolfo, giornalista Mediaset, e Barbara Pasqua direttore delle testate del Gruppo MoreNews sulla libertà di stampa con un dialogo aperto alla cittadinanza.

Si è evidenziato come i giovani non sono spettatori passivi del mondo dell'informazione che vivono ogni giorno, con necessità e aspettative spesso non troppo distanti da quelle delle altre generazioni.



La magia della serata è stata la partecipazione dei presenti, tra molti interventi, pareri diversi, coscenze attive.

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