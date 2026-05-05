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Scuole e corsi | 05 maggio 2026, 15:36

La grande voglia dei giovani cuneesi di notizie vere, senza filtri e libere da influenze

Una serata partecipata lunedì 4 maggio a Cuneo per l'incontro dedicato alla Giornata Mondiale della LIbertà di Stampa

Serata Libertà di Stampa Sala San Giovanni 2026

Serata Libertà di Stampa Sala San Giovanni 2026

C'è una conversazione che è spesso complessa da affrontare: come ci si informa? Non si parla di specifiche testate giornalistiche, ma di informazione nel senso più profondo del termine: cosa ci interessa, di cosa ci si fida, cosa cerchiamo quando leggiamo una notizia. 

Promosso dall'Associazione Culturale Territori e con la partecipazione della Consulta Giovanile del Comune di Cuneo si è svolto lunedì 4 maggio il confronto moderato da Giuseppe Gandolfo, giornalista Mediaset, e Barbara Pasqua direttore delle testate del Gruppo MoreNews sulla libertà di stampa con un dialogo aperto alla cittadinanza.

Si è evidenziato come i giovani non sono spettatori passivi del mondo dell'informazione che vivono ogni giorno, con necessità e aspettative spesso non troppo distanti da quelle delle altre generazioni.

La magia della serata è stata la partecipazione dei presenti, tra molti interventi, pareri diversi, coscenze attive.

Vedi il reportage qui

Serata Libertà di Stampa Sala San Giovanni 2026

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Serata Libertà di Stampa Sala San Giovanni 2026

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Serata Libertà di Stampa Sala San Giovanni 2026

Serata Libertà di Stampa Sala San Giovanni 2026

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