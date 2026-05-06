Al Santuario di Monserrato tre serate per approfondire l’Eucaristia, “pane di Gesù che nutre ogni vita”

Al Santuario di Monserrato, a Borgo San Dalmazzo, si apre un percorso di riflessione spirituale dedicato all’Eucaristia. Il mese di maggio sarà scandito da tre serate dal titolo “Aggiungi un posto a tavola: l’Eucaristia, il pane di Gesù che nutre ogni vita”, con la guida della prof.ssa Sonia Ristorto, dottoranda in Teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano.

Gli incontri si terranno lunedì 11, lunedì 18 e lunedì 25 maggio alle 20.45 nel cuore del Santuario, già meta tradizionale di preghiera e pellegrinaggio, che per tutto il mese di maggio riapre le sue porte e intensifica la presenza di momenti di adorazione, celebrazione e condivisione comunitaria. Attraverso lo sguardo della teologa, la comunità di fedeli sarà invitata a rileggere la Celebrazione eucaristica non solo come atto liturgico, ma come gesto di accoglienza, di condivisione del “posto a tavola” e di nutrimento spirituale che parla direttamente alla vita di ogni persona.

Al termine di ogni serata, il momento di preghiera e ascolto lascerà spazio a un piccolo rito di prossimità: una tisana insieme, in cui parole e silenzi si intrecciano per favorire il dialogo e la condivisione. Un appuntamento pensato per chi desidera approfondire il senso dell’Eucaristia, ma anche per chi si sente semplicemente in cammino, alla ricerca di una tavola di verità, accoglienza e speranza