Il Centro Incontro di Bra cambia marcia: il nuovo Direttivo punta a fare della sala la “piazza coperta” della città

Tra il rintocco secco delle biglie da biliardo e il fruscio ritmico di un valzer, il Centro Incontro di Bra sta prendendo un nuovo ritmo. Il nuovo Direttivo si è infatti ufficialmente insediato con un obiettivo chiaro: far evolvere il Centro, cuore cittadino di incontri e relazioni, regolandone il battito per trasformarlo in un ambiente ancora più dinamico, capace di onorare il suo passato guardando al futuro.

In un’epoca di legami sempre più virtuali, il Direttivo ha scelto di scendere in campo per difendere il valore della socialità fisica. “Ci ha spinto la voglia di non restare a guardare”, spiegano i membri del Direttivo, che puntano a traghettare il Centro verso una modernità che non ne cancelli l’anima, ma ne esalti le potenzialità per tutta la comunità.

Il primo passo di questo cammino sarà la cura degli spazi: l’obiettivo è rendere il Centro ancor più accogliente e pronto ad accogliere soci e visitatori, con piccole attenzioni che migliorino la vivibilità quotidiana, senza però intaccare il calore umano che si respira tra i tavolini. Il Direttivo sta puntando soprattutto sul clima interno, investendo su un mix di saggezza e innovazione per trasformare il gruppo dei soci in una vera squadra affiatata, fondata sull’ascolto e sul reciproco rispetto. “Puntiamo a rendere il Centro la vera ‘piazza coperta’ di Bra entro un anno”, si legge nella nota del Direttivo, che vede la sala come fulcro dove abitudine e novità possono camminare di pari passo.

Perché il nuovo ritmo del Centro sia davvero di tutti, l’intenzione è che ciascun socio si senta parte attiva e fondamentale del cambiamento. Accanto al biliardo e alla chiacchierata quotidiana si affiancheranno occasioni di confronto vivace e costruttivo, con brevi incontri informativi su temi di attualità, salute, cultura locale e uso consapevole delle nuove tecnologie: occasioni semplici, informali, pensate per arricchirsi, confrontarsi e restare protagonisti del proprio tempo. In questo modo, l’esperienza di vita di ogni socio diventerà una risorsa preziosa, in grado di trasformare il Centro Incontro in un vero laboratorio di idee, dove la partecipazione non sia solo un’abitudine, ma un piacere reciproco.