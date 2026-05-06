Ad Alba investito un pedone in corso Nino Bixio: settantenne ricoverato dopo l’impatto

Un impatto violento, avvenuto lungo uno degli attraversamenti più trafficati della città. È ricoverato con una prognosi superiore ai due mesi il pedone settantenne residente nell’Albese investito nel pomeriggio di venerdì 1 maggio in corso Nino Bixio, ad Alba.

L’incidente si è verificato intorno alle 17, all’altezza del primo passaggio pedonale dopo piazza Monsignor Grassi. Secondo la ricostruzione della Polizia municipale, una vettura condotta da una donna cinquantenne residente nell’Albese ha urtato il pedone mentre stava attraversando la carreggiata.

Le conseguenze sono state particolarmente serie. L’uomo ha riportato un grave trauma alla gamba sinistra ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La prognosi supera i sessanta giorni.

L’impatto è stato particolarmente violento: il corpo del pedone è finito sul cofano e contro il parabrezza della vettura, prima di ricadere sull’asfalto.

Per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici, la circolazione è rimasta interrotta per circa 45 minuti. Gli agenti della Polizia municipale hanno completato gli accertamenti e stanno ultimando il fascicolo relativo al sinistro, ormai in fase di definizione.

Resta ora l’ennesimo richiamo alla prudenza lungo tratti urbani in cui traffico veicolare e attraversamenti pedonali condividono spazi particolarmente delicati, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore movimento.