Saluzzo, tutto esaurito nel centro storico per l'evento "Città svelata"

Il centro storico di Saluzzo “da tutto esaurito” nel fine settimana appena trascorso. Lo certificano i dati degli accessi ai musei e agli eventi culturali organizzati dal Comune e dalla Fondazione “Amleto Bertoni” con la partecipazione della “Porta di Valle – Visit Saluzzo”.

Sono stati, infatti, oltre 400 i partecipanti all’iniziativa “La città svelata – Saluzzo da scoprire” per conoscere e visitare siti solitamente non accessibili, nei pomeriggi di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026.

Turisti e curiosi hanno potuto ammirare l’esterno dell’abside della chiesa di San Giovanni, la Cappella marchionale, la Casa bassa del Marchese su Salita al Castello e l’ex seminario di San Nicola.

Sono 562, inoltre, i biglietti staccati al Museo civico di Casa Cavassa, uno dei siti scelti per la kermesse culturale e artistica “Start Saluzzo 2026” insieme alla Castiglia. Proprio nel polo museale nell’ex carcere gli ingressi sono stati 350, a cui si aggiungono i 113 dell’Antico palazzo comunale con la pinacoteca “Matteo Olivero” e i 56 passaggi a “Casa Pellico”, la dimora dove è nato lo scrittore autore de “Le mie prigioni”.

“Il centro storico è stato protagonista di un intenso fine settimana – commenta l’assessora alla Cultura e al Turismo Attilia Gullino - nell’ambito della decima edizione di Start Saluzzo 2026. L’iniziativa “Città svelata” ottiene ancora una volta ottimi numeri, così come prosegue l’apprezzamento per i musei cittadini, in particolare per Casa Cavassa dove in queste settimane c’è anche l’esposizione di design e artigianato curata da Axel Iberti, e questo conferma l’effetto trainante delle mostre sugli accessi ai beni museali. Stiamo vivendo i momenti centrali di Start e, grazie anche alle sinergie tra iniziative nuove e consolidate, i numeri sono incoraggianti e indicativi di un turismo, non soltanto da locale o di prossimità, in crescita. Un sincero e sentito ringraziamento, infine, ai privati per la disponibilità dimostrata nella collaborazione per l’apertura dei siti di visita"