VOLLEY A1F / Cuneo accoglie Francesca McBride: opposto made in USA per le Gatte

Francesca McBride arriva in Italia per completare il reparto opposti di Cuneo Granda Volley della prossima stagione. La statunitense, classe 2002, è pronta a portare in Serie A1 esplosività e grandi doti offensive da sfruttare come artigli dalle Gatte.



Francesca ha seguito il percorso di tantissime giocatrici statunitensi: college e poi passaggio oltre oceano. Dal 2020 al 2023 affronta il campionato universitario con la Mississippi State University, cambiando poi nel 2024 e passando all'East California University.



Dopodiché arriva il grande salto verso il professionismo e l'Europa. Il primo passo è in Svizzera con l'Infomaniak Geneve, dove mostra le sue qualità. L'anno successivo viene notata dal Sakarya con cui gioca la stagione 2025-26 in Turchia.

"Sento gratitudine e motivazione - ha raccontato Francesca McBride - Ogni opportunità di giocare ad alto livello non va mai data per scontata. Voglio continuare a imparare e a crescere ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra".

"Accogliamo a Cuneo Francesca McBride per la prossima stagione - hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini - Pensiamo che abbia talento e qualità da mostrare in Serie A1, grazie al costante lavoro in palestra con il nostro staff".

