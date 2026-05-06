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Volley | 06 maggio 2026, 09:09

VOLLEY A1F / Cuneo accoglie Francesca McBride: opposto made in USA per le Gatte

Arriva la statunitense classe 2002: "Voglio continuare a imparare e a crescere ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra"

VOLLEY A1F / Cuneo accoglie Francesca McBride: opposto made in USA per le Gatte

Francesca McBride arriva in Italia per completare il reparto opposti di Cuneo Granda Volley della prossima stagione. La statunitense, classe 2002, è pronta a portare in Serie A1 esplosività e grandi doti offensive da sfruttare come artigli dalle Gatte.

Francesca ha seguito il percorso di tantissime giocatrici statunitensi: college e poi passaggio oltre oceano. Dal 2020 al 2023 affronta il campionato universitario con la Mississippi State University, cambiando poi nel 2024 e passando all'East California University.

Dopodiché arriva il grande salto verso il professionismo e l'Europa. Il primo passo è in Svizzera con l'Infomaniak Geneve, dove mostra le sue qualità. L'anno successivo viene notata dal Sakarya con cui gioca la stagione 2025-26 in Turchia.

"Sento gratitudine e motivazione - ha raccontato Francesca McBride - Ogni opportunità di giocare ad alto livello non va mai data per scontata. Voglio continuare a imparare e a crescere ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra".

"Accogliamo a Cuneo Francesca McBride per la prossima stagione - hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini - Pensiamo che abbia talento e qualità da mostrare in Serie A1, grazie al costante lavoro in palestra con il nostro staff".
 

cs

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