Auto sempre più grandi, città e garage sempre più piccoli

Piccole auto crescono, diventano di 1 cm più larghe ogni 2 anni. Quando per strada ci imbattiamo in una vecchia Fiat 500 rimaniamo sempre un po’ stupiti: ci sembra quasi un giocattolo, date le sue dimensioni estremamente contenute (1,3 metri di altezza e larghezza e 2,9 metri di lunghezza). La 500 attuale è aumentata di quasi un metro di lunghezza (ne misura 3,6) con 1,6 metri di larghezza e 1,5 di altezza. Per non parlare della versione L e XL dove le misure sono ancora maggiori.

La crescita delle vetture che attraversano le nostre città (o che restano ferme per ore e ore nei parcheggi) è dovuta a un miglioramento della sicurezza e all’aumentare delle dotazioni e delle tecnologie. È perfettamente ragionevole, oggi, guidare auto più grandi rispetto a quelle del secolo scorso. Né è possibile per alcuni acquistare vetture piccole: basti pensare alle famiglie numerose o a chi usa l’auto in modo promiscuo per trasportare materiali da lavoro.

Il problema è che le dimensioni sono letteralmente “esplose”. In Europa i Suv sempre più enormi sono apprezzatissimi, con versioni che sembrano avvicinarsi sempre più a quelle che generalmente si vedono sulle strade americane. Ciò che non va dimenticato però è che negli Stati Uniti le corsie partono da una larghezza minima di 3,60 metri, in Italia la misura di base è di circa un metro in meno. Nei centri storici poi la situazione si fa decisamente più preoccupante, vicoli stretti e stradine anguste possono rivelarsi un enorme ostacolo per gli automobilisti.

I problemi di auto troppo grandi sono di spazi, viabilità, inquinamento: meno parcheggi a disposizione; difficoltà di accesso ai box e ai garage costruiti nel secolo scorso; produzione maggiore di polveri sottili e microplastiche (più un veicolo è grande, maggiore sarà l’usura degli pneumatici); minore spazio di sicurezza per gli altri utenti della strada; dimensioni più grandi portano facilmente anche ad un aumento di peso, e anche questo può essere un problema in termini di sicurezza.

Quanto possono crescere ancora le auto? Le auto nuove in Europa sono soggette alla stessa larghezza massima, 255 cm, degli autobus e dei camion. Questo vuol dire che ci sono i margini per crescere ancora, a meno che non vengano riviste le dimensioni massime di larghezza UE per le auto o che le città (come sta accadendo a Parigi) non impongano tariffe di parcheggio più elevate. Altre città, come Bruxelles, stanno considerando restrizioni ai Suv, mentre New York propone politiche fiscali basate sul peso per contenere le auto di grandi dimensioni. E in Italia?