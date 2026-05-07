Circoli della Cura: a Cuneo e in provincia nasce il “tempo di un tè” per anziani, neuro-fragili e caregiver

Ci sono servizi che non hanno bisogno di grandi strutture per diventare preziosi: a volte bastano un luogo accessibile, un gruppo accogliente, una proposta semplice e il desiderio di rimettere al centro le relazioni. Circoli della Cura nasce proprio da questa idea: costruire, nei territori, occasioni gratuite e continuative di incontro, benessere e partecipazione per persone over 65, persone che vivono condizioni di neuro-fragilità e caregiver.

Il progetto, promosso da A.L.I.Ce. Cuneo ODV – ETS e sostenuto da Fondazione CRC attraverso il bando “Rigenerazione – La comunità che cura”, ha scelto come immagine guida quella del tè: un tempo breve ma significativo, un gesto quotidiano che diventa occasione per fermarsi, parlare, ascoltare, uscire dall’isolamento e ritrovare uno spazio per sé. Da qui il format “Un tè con noi”, racchiuso nel claim “nel tempo di un tè, lo spazio per te”.

Già attivo ad Alba e Fossano, il percorso si sta ora rafforzando anche nell’area Borgo San Dalmazzo-Cuneo, dove stanno nascendo nuove attività pensate non come episodi isolati, ma come appuntamenti da far crescere nel tempo, con continuità e attenzione ai bisogni concreti delle persone e delle famiglie.

Il primo appuntamento cuneese è in programma domani, venerdì 8 maggio, dalle 10 alle 11.30, a Cuneo, con una passeggiata a “6 zampe” in viale degli Angeli, con ritrovo presso la piazzetta del Santuario degli Angeli. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con A.S.Se.A. Pet & Therapy e con la Cooperativa Emmanuele.

Sarà una mattinata all’aria aperta, dedicata al movimento dolce, alla relazione e alla compagnia. La presenza degli animali, al centro degli interventi assistiti e delle attività di pet therapy, può favorire benessere, fiducia, motivazione e apertura alla relazione, soprattutto in contesti non medicalizzati e accoglienti. Chi lo desidera potrà portare con sé il proprio amico a quattro zampe al guinzaglio.

Al termine della passeggiata, l’obiettivo sarà concludere insieme la mattinata davanti a un tè al vicino Bar degli Angeli: un momento informale, coerente con lo spirito dei Circoli della Cura, per conoscersi, scambiare due parole e trasformare una semplice attività in un’occasione di comunità. In caso di maltempo, la passeggiata sarà rinviata.

"Con Circoli della Cura vogliamo costruire spazi semplici, accessibili e non medicalizzati, dove le persone possano sentirsi attese, riconosciute e accompagnate – sottolinea Federico Carle, presidente di A.L.I.Ce. Cuneo ODV – ETS –. Una passeggiata, un tè, un laboratorio, un gioco di memoria o un momento di ascolto possono sembrare piccole cose, ma per chi vive una condizione di fragilità, solitudine o fatica quotidiana possono diventare occasioni importanti per ritrovare fiducia, socialità e senso di appartenenza".

Il progetto nasce infatti dalla consapevolezza che l’ictus, le condizioni neurodegenerative, l’invecchiamento e le fragilità cognitive non riguardano soltanto la dimensione sanitaria. Coinvolgono la vita quotidiana, le famiglie, i caregiver, la possibilità di uscire di casa, partecipare, mantenere relazioni e sentirsi ancora parte attiva della comunità.

Per questo Circoli della Cura lavora sulla prossimità: piccoli gruppi territoriali, attività ricorrenti, collaborazioni locali e una rete capace di intercettare bisogni spesso silenziosi. Dopo il recente appuntamento alla Sala Polivalente di Borgo San Dalmazzo, con attività esperienziali, giochi di memoria e merenda condivisa, la passeggiata di Cuneo rappresenta un nuovo passo di un cammino che intende consolidarsi nei prossimi mesi.

Circoli della Cura è un progetto di A.L.I.Ce. Cuneo ODV – ETS, sostenuto da Fondazione CRC nell’ambito del bando “Rigenerazione – La comunità che cura”. È realizzato in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, la Cooperativa Emanuele e l’associazione A.S.Se.A. Pet & Therapy. L’iniziativa conta inoltre sul supporto e sul patrocinio di ASL CN1 e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo. Un ringraziamento particolare va anche a CSV Società Solidale ETS – Cuneo, Fondazione Matteo Costamagna e Fondazione Cagnasso

La partecipazione alle attività è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria.

Per l’appuntamento di Cuneo e per il Circolo di Borgo San Dalmazzo è possibile prenotarsi via SMS o WhatsApp contattando Graziella al 333 809 1195.

Per informazioni sul Circolo di Fossano si può contattare Marianna al 333 745 8606.

Per Alba il riferimento è Orsola al 349 198 1737.