Cuneo piange Maddalena Occelli, pioniera delle autoscuole. Insegnò anche ai camionisti

Addio a Maddalena Occelli, fondatrice con il marito dell'autoscuola Varengo di Cuneo. Classe 1931, è scomparsa a 94 anni il primo maggio scorso. Rispettando le sue volontà, la famiglia ha atteso a diffondere la notizia solamente ieri sera (mercoledì 6 maggio), a funerale avvenuto.

Maddalena, conosciuta anche come Milena, dopo aver preso le patenti divenne la prima istruttrice donna della zona. Negli anni '60 era l’unica donna che aveva una scuola guida. E abbattendo gli stereotipi dell'epoca insegnò sia la teoria che la pratica di guida, persino agli autotrasportatori. Nel suo lavoro si dimostrava seria e determinata, per poi rimanere nei ricordi dei tanti suoi allievi, che nel tempo tornavano a ringraziarla per i suoi insegnamenti.



Dopo essere rimasta vedova nel 2006, non si perse d’animo e portò avanti con determinazione l’attività avviata insieme al marito fin quasi alla soglia degli 80 anni. Nel frattempo, l'azienda di famiglia ha visto l'ingresso del figlio Paolo, che ne ha raccolto l'eredità garantendone la continuità.

Figura molto conosciuta e stimata, è stata una pioniera nel settore per Cuneo segnando una svolta per l'evoluzione della società.



Oltre a Paolo Maddalena lascia anche la figlia Silvia.