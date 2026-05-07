Alba over the rainbow: la magia dell’arcobaleno sulla Cattedrale di San Lorenzo

La Cattedrale di San Lorenzo, situata in piazza Risorgimento, nel cuore del centro storico di Alba, è da secoli un punto di riferimento religioso e culturale per l’intera comunità.

Con la sua imponente architettura, che unisce armoniosamente neogotico e barocco, la cattedrale rappresenta uno dei simboli più rappresentativi della città.

La sua è una storia millenaria con origini paleocristiane (V-VI secolo) e l’edificio attuale, costruito tra il 1486 e il 1517 per volere del vescovo Andrea Novelli, sorge su una struttura precedente dell’XI secolo.

Ne parliamo, perché in questi primi giorni di un maggio che si sta rilevando vivace dal punto di vista meteorologico, la Cattedrale di San Lorenzo è diventata protagonista di un nuovo spettacolo, non solo per la sua storia e la sua bellezza artistica, ma anche perché un arcobaleno è sembrato quasi cingerla con i suoi colori vividi e iridescenti.

Il gioco di luci, tra il sole e la pioggia, il contrasto tra la solidità antica delle mura e la leggerezza effimera dell’arcobaleno, ha generato un’immagine carica di significato e poesia.

Un momento di pura bellezza naturale in armonia con uno dei monumenti più iconici della capitale di Langa.