I ristoratori albesi presenti all’assemblea Fipe 2026: appuntamento di riferimento per il mondo dell’ospitalità italiana

L’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi, aderente all'ACA, ha partecipato mercoledì 6 maggio, a Roma, all’Assemblea Ordinaria FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi e al Galà per la “Giornata della Ristorazione”, appuntamenti di riferimento per il mondo dell’ospitalità italiana. Presenti per l’Associazione il Presidente Massimo Camia e Chiara Bergadano, responsabile Marketing.

L’Assemblea FIPE ha rappresentato un importante momento di confronto interno e di riflessione sul ruolo del comparto nel contesto economico, sociale e culturale del Paese. Nella sua relazione, il Presidente Lino Enrico Stoppani ha ribadito come il settore non rappresenti soltanto un ambito economico strategico, ma anche un patrimonio materiale e immateriale dell’Italia, capace di generare identità, relazioni, cultura e valore sociale.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla qualificazione delle imprese, alla valorizzazione delle professionalità e alla crescita culturale del settore, elementi fondamentali per affrontare le trasformazioni in atto e rafforzare la competitività delle imprese italiane dell’ospitalità e dei pubblici esercizi.

Stoppani ha inoltre evidenziato la necessità di consolidare il ruolo della ristorazione come ambasciatrice del Made in Italy e della qualità italiana nel mondo, sottolineando il legame sempre più stretto tra ristorazione, turismo e filiera agroalimentare.

Un passaggio significativo è stato dedicato anche alla “Cucina Italiana”, recentemente riconosciuta Patrimonio UNESCO per l’Umanità, simbolo del contributo che la ristorazione offre alla tutela della cultura, delle tradizioni e del bene comune.

La giornata si è conclusa con il Galà per la “Giornata della Ristorazione” presso lo Spazio Field - Palazzo Brancaccio, alla presenza di rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle istituzioni, tra cui il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, poi insignito del Premio “FIPE-Giornata della Ristorazione 2026”, assegnato a personalità rilevanti del mondo istituzionale, culturale e agroalimentare italiano. La “Giornata della Ristorazione per la Cultura dell’Ospitalità Italiana”, è un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’accoglienza e della convivialità italiana, nata per rafforzare il senso di comunità e riconoscere il ruolo della ristorazione quale pilastro economico, sociale e culturale del Made in Italy. L’evento si celebrerà sabato 16 maggio in tutta Italia e anche nel territorio di Alba Langhe e Roero: come precedentemente comunicato, in quella data i ristoranti aderenti del territorio inseriranno nei propri menu un piatto speciale a base di riso, ingrediente della cucina italiana versatile e fortemente identitario.

Ospite del Gala anche Paolo Cevoli, noto comico e personaggio televisivo, da anni attivo anche come imprenditore e consulente nel settore, capace di raccontare con ironia e competenza le dinamiche e le sfide del comparto.

Per l’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi, la partecipazione all’Assemblea FIPE e agli eventi collegati ha rappresentato un’importante occasione di incontro, aggiornamento e condivisione, confermando il valore del dialogo tra territori, imprese e istituzioni per la crescita del turismo e dell’ospitalità italiana.