Alba investe 2,7 milioni: il nuovo campo da rugby al centro della manovra

Il Consiglio comunale di Alba, riunito il 28 aprile, ha approvato una variazione al bilancio di previsione che mette in campo oltre 2,7 milioni di euro di nuovi investimenti per la città. Una manovra che guarda soprattutto alla spesa in conto capitale e che punta ad attivare una serie articolata di interventi su tutto il territorio comunale.

Il progetto simbolo e più atteso è senza dubbio la realizzazione del nuovo campo da rugby, un’opera significativa che rafforza l’offerta sportiva cittadina e risponde alla crescente richiesta di spazi adeguati per la pratica sportiva. Un investimento strategico che rappresenta il fulcro dell’intera manovra.

Accanto all’impianto sportivo, il piano prevede numerosi interventi diffusi. Sul fronte dell’edilizia scolastica sono in programma lavori alla scuola Vida, alla Rodari e alla palestra della Macrino, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza degli ambienti educativi.

Importante anche il capitolo dedicato alla sicurezza urbana: sono previsti nuovi attraversamenti pedonali, percorsi ciclo-pedonali e il potenziamento della videosorveglianza, in particolare negli accessi delle scuole secondarie di primo grado.

Non mancano interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree verdi, con opere nei quartieri e nelle frazioni, tra cui Mussotto e San Rocco Cherasca, oltre a lavori di manutenzione e messa in sicurezza su edifici pubblici e impianti sportivi.

Sul versante culturale, la variazione di bilancio include progetti di rilievo come l’adeguamento di Casa Mulassano e il collegamento funzionale con l’ex Casa Miroglio, destinati a costituire un nuovo polo culturale cittadino. Previsti anche interventi al Museo Eusebio.

Il piano comprende inoltre azioni in ambito abitativo, come il recupero dei minialloggi di Mussotto, e opere di miglioramento delle infrastrutture urbane: interventi per la regimazione delle acque a San Cassiano, manutenzione straordinaria delle fermate del trasporto pubblico e la realizzazione di un parcheggio in viale Cherasca, nei pressi della rotatoria.

Le risorse derivano in parte dall’avanzo di amministrazione, integrate da contributi esterni legati a specifiche progettualità, tra cui finanziamenti regionali e della Fondazione CRC.

“Con questa variazione – sottolinea il sindaco Alberto Gatto – abbiamo voluto dare una linea chiara di cura della città. Si è deciso di utilizzare in modo concreto le risorse disponibili per intervenire sul territorio comunale, con opere diffuse e attente ai bisogni quotidiani. Non mancano interventi significativi e strategici come il campo da rugby e i lavori su Casa Mulassano, ma grande attenzione è stata rivolta anche alle piccole opere che permetteranno di vivere al meglio la nostra città”.