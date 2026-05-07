"Dove sta andando la sanità?", l'8 maggio incontro a Busca con Asl 1, volontari e il sindaco per fare il punto

Venerdì 8 maggio i responsabili della sanità territoriale dell’ASL CN1 e il Sindaco di Busca, su invito dell’Associazione ARIA Aps, si confronteranno con la popolazione sul futuro della sanità pubblica locale.

‘Dove andremo a finire?’ è la domanda che spesso i volontari dell’Associazione ARIA, nello specifico dello Sportello Salute di Busca, si sentono porre dai cittadini che si rivolgono a loro, in particolar modo per le istanze contro le liste d’attese.

"La situazione della sanità pubblica è notoriamente su un piano inclinato, la cui risalita sembra a volte difficile da immaginare", spiegano i volontari dello Sportello.

"Per quanto riguarda lo specifico della nostra Città, nell’ultimo anno abbiamo toccato con mano cosa significhi - ad esempio - la carenza di Medici di Medicina Generale. A fronte del pensionamento di due medici, non sono avvenute sostituzioni e numerosi cittadini sono stati costretti a scegliere il medico fuori Busca. Le difficoltà si pongono prevalentemente per le persone anziane e/o fragili, non raramente prive di mezzi tecnologici e informatici, nonché di mezzi di trasporto’, continuano i volontari di ARIA. ‘A questo si aggiungono questioni legate allo sportello territoriale ASL, alla Casa di Comunità recentemente inaugurata sul territorio, agli Ambulatori della Salute, nonché il sempre maggiore problema relativo ai Servizi di Salute Mentale, con il noto aumento di bisogni, a fronte della progressiva carenza di risorse".

L’attività dello Sportello Salute Busca è in continuo aumento (oltre 4000 istanze in 20 mesi) e questo fa sì che sia divenuto di fatto uno “Sportello di prossimità”: ‘Mediamente, ogni settimana, veniamo a contatto con un centinaio di utenti. Il motivo che li spinge a rivolgersi a noi è principalmente la necessità di trovare il posto per una visita o un esame. Ma ci troviamo frequentemente ad offrire informazioni aggiornate, chiare e corrette, per facilitarne l’orientamento nei servizi sanitari, nonché a fornire l’aiuto possibile per svariate necessità sanitarie e sociali’, sottolineano i referenti dello Sportello.

"Attraverso l’ascolto e il dialogo con i singoli cittadini, evidenziando bisogni, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti, non possiamo esimerci dall’essere tramite con le istituzioni civili e sanitarie del territorio, per rafforzare con loro la collaborazione e cercare insieme soluzioni realistiche e concrete" conclude la Presidente dell’Associazione ARIA Aps.

Sono queste le motivazioni sottese all’incontro organizzato per venerdì 8 maggio, alle ore 20.45, a Busca, presso il Parco dell’Ingenio (ex Convento dei Capuccini), al quale interverranno il Dr. Luigi Barbero (Direttore Distretto di Cuneo, ASL CN1), il Dr. Massimo Cirla (Dirigente Medico di Psichiatria, ASL CN1 Dronero) e il Sindaco di Busca Ezio Donadio.

Moderano la serata la Presidente di ARIA Aps, Claudia Pirotti e la referente Sportello Salute Busca, Ivana Tallone.

L’incontro è aperto a tutti e la popolazione è caldamente invitata a partecipare.





