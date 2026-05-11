"Meno ricoveri in ospedale e morti precoci": successo della giornata sulla prevenzione del Rotary Saluzzo

Un sabato all’insegna della prevenzione con il Rotary Saluzzo e la Casa di Riposo di Sanfront, nell’ambito di una iniziativa del sodalizio saluzzese, a sostegno della prevenzione delle malattie nei territori decentrati del Saluzzese.

"Una straordinaria unione di forze e di intenti - sottolineano dal club - che ha gratificato grandemente tutti i partecipanti.

L’iniziativa sul tema “La salute è un dono che va tutelato. La prevenzione è una scelta” si è declinata in una giornata di esami ematologici e di visite cardiologiche, ginecologiche, ortopediche e odontoiatriche nel nuovo Poliambulatorio medico di Sanfront.

La popolazione della media Val Po ha partecipato con 65 presenze all’incontro, che è stato completamente gratuito.

Il Rotary Club Saluzzo ha prestato "i propri medici": nell’ordine rispettivamente di Mauro Bergiotti e Barbara Girello, Livio Perotti, Enrico Pedrini, Paolo Trossarello, Gianfranco Devalle.

Santo Alfonzo ha tenuto infine una conferenza per portare un messaggio incisivo e diretto: più prevenzione e più cultura, meno ricoveri in ospedale e meno morti precoci.

Il club riingrazia il poliambulatorio di Sanfront ch ha reso possibile il successo della giornata grazie a un’organizzazione impeccabile, all’efficienza della struttura e del suo personale amministrativo.