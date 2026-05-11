A Fossano al via “FOR”, un progetto transfrontaliero di teleriabilitazione

Ci sarà anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al “calcio d’inizio” ufficiale per l’avvio del progetto europeo transfrontaliero ALCOTRA FOR – Future of Rehabilitation, in programma giovedi 28 maggio presso il Castello degli Acaja di Fossano.

Il progetto, con capofila Asl Cn1, in collaborazione con l’Asl Cn2 e l’Ires Piemonte coinvolge l’area transfrontaliera tra la provincia di Cuneo e i dipartimenti francesi delle Alpi di Alta Provenza e Alpi Marittime. rappresenta un’importante occasione di sviluppo della teleriabilitazione e di innovazione dei servizi sanitari territoriali, con impatti concreti per cittadini, operatori e sistema sanitario, in una prospettiva di integrazione tra ospedale, territorio e domicilio del paziente.

Il Presidente Cirio ha manifestato pieno sostegno all’iniziativa, che rappresenta un’opportunità di valorizzazione del ruolo strategico dell’Asl Cn1 quale capofila e punto di riferimento per tutti i partner e le istituzioni coinvolte.

Il 28 maggio è in programma alle ore 14.00 una visita al TIR dimostrativo di teleriabilitazione posizionato nella piazza antistante il Castello, mentre l’avvio dei lavori è fissato intorno alle ore 14.30.