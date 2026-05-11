Endometriosi, visite gratuite al "Santa Croce" di Cuneo

Giovedì 28 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso il Centro Salute Donna dell'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" di Cuneo, si svolgerà un evento dedicato alla prevenzione, diagnosi e sensibilizzazione dell'endometriosi.
L'iniziativa prevede visite gratuite che si effettueranno con accesso diretto, senza impegnativa del curante, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero dedicato 0171/642.360 dalle ore 14 alle ore 18 nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio fino all'esaurimento dei posti disponibili.
L'evento realizzato in collaborazione con l'associazione "Ape - Associazione Progetto Endometriosi" delegazione di Torino, attivamente impegnata nella promozione della consapevolezza e del supporto alle persone affette da endometriosi.