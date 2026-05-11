A Fossano “Voci in Circolo – volontari al centro”: una giornata di cura, comunità e partecipazione con A.L.I.Ce. Cuneo Odv

Sabato 23 maggio il Centro Equitazione Disabili di via della Cartiera 50 a Fossano ospiterà “Voci in Circolo – volontari al centro”, una giornata speciale dei Circoli della Cura in festa, promossa da A.L.I.Ce. Cuneo ODV-ETS, Associazione provinciale di volontariato per la lotta all’ictus cerebrale, e coorganizzata con CSV Cuneo – Società Solidale ETS. L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice e profondo: far incontrare persone, volontari, famiglie, caregiver, cittadini e associazioni in una giornata in cui la cura diventa relazione concreta, presenza, tempo condiviso e partecipazione attiva. Non solo assistere a un evento, ma sentirsi parte di una comunità che si prende cura delle persone, degli spazi e dei luoghi che abita. La giornata si articolerà in due momenti principali: la mattina, dedicata alla partecipazione attiva, al volontariato e alla cura condivisa degli spazi, e il pomeriggio, con il grande concerto “Voci in Circolo”.

Alle ore 10, in piazza Vittorio Veneto, partirà “Dal centro al Centro”. Una passeggiata a “6 zampe” diretta verso il Centro Equitazione Disabili in compagnia dei soci ASSeA e dei loro amici a quattro zampe (per chi lo desidera è possibile portare il proprio cane al guinzaglio). Un percorso tranquillo e accessibile, di circa un chilometro, pensato per valorizzare il benessere che nasce dalla relazione tra persona, animale, movimento e incontro. Arrivati al Centro, la mattinata proseguirà con diverse attività condivise.

Sarà possibile partecipare al laboratorio di stampa e serigrafia con il collettivo Ynnesti, prendere parte ad azioni leggere di cura degli spazi e "Spazzamondo" insieme a Sport Senza Barriere e Condividere ODV. Dare una mano, insomma, nell’allestimento dell’area che ospiterà il concerto del pomeriggio: dalla sistemazione delle sedie alla preparazione degli spazi, fino ai piccoli gesti concreti che rendono possibile una giornata aperta alla comunità. Il senso della mattinata è proprio questo: diventare stabilmente magari, o anche solo per qualche ora, volontari. Mettersi a disposizione, contribuire, fare qualcosa insieme. Una forma semplice ma significativa di cittadinanza attiva, in cui sport inclusivo, attenzione all’ambiente, cura degli spazi comuni e partecipazione sociale si intrecciano.

A conclusione delle attività mattutine è previsto un rinfresco offerto. Le attività della mattina sono gratuite, ma con iscrizione obbligatoria tramite il modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Gayyihc4ONWhHK07RI-sK-FNJHvn86FEm3r1_CwjHxkM3A/viewform

Nel pomeriggio, alle 17.30, il cuore dell’evento sarà il concerto “Voci in Circolo”, in cui il Coro degli Afasici “Enrico Catelli” incontrerà il coro VoXes della Fondazione Fossano Musica, accompagnato dai musicisti della Fondazione. Dirigono i musicoterapisti Margherita De Palmas con Maurizio Scarpa con Davide Conti. La partecipazione al concerto è libera e gratuita, senza iscrizione. Anche nel pomeriggio, dopo il concerto, è previsto un momento conviviale finale offerto, per continuare a stare insieme e condividere il senso della giornata. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie alla disponibilità degli spazi del Centro Equitazione Disabili, che permetteranno di accogliere le attività in condizioni adeguate anche al chiuso.

“Voci in Circolo” nasce dall’incontro tra due percorsi profondamente legati alla cura. Da un lato i Circoli della Cura, progetto provinciale avviato grazie al bando “Rigenerazione – La comunità che cura” di Fondazione CRC, con un nucleo fossanese particolarmente vivo e partecipato; dall’altro il Coro degli Afasici, esperienza storica provinciale di A.L.I.Ce. Cuneo, che restituisce voce, presenza e dignità a persone che convivono con l’afasia dopo un ictus. «Con questa giornata vogliamo dire che la cura non è solo terapia, ma anche incontro, voce, tempo condiviso, comunità», dichiara Federico Carle, presidente di A.L.I.Ce. Cuneo ODV-ETS. «Il titolo “volontari al centro” racconta bene il senso dell’iniziativa: mettere al centro chi sceglie di esserci, chi dà una mano, chi cammina insieme, chi canta, chi accoglie, chi rende possibile uno spazio più aperto e più umano».

Per Marianna Micheletto, responsabile del Centro Equitazione Disabili e referente del Coro degli Afasici, «portare insieme il Coro, i Circoli della Cura, i volontari e la cittadinanza significa costruire uno spazio in cui nessuno è definito dalla propria difficoltà. Qui le persone non vengono “assistite”: vengono riconosciute, ascoltate, coinvolte. Il Centro Equitazione Disabili è un luogo che da tempo lavora in questa direzione e siamo felici che diventi, sempre più una casa e un'esperienza così ricca di relazioni».

A.L.I.Ce. Cuneo ringrazia in modo particolare Marianna Micheletto, Bruno e tutti i referenti, gli operatori e le persone che gravitano attorno al Centro Equitazione Disabili e alla Cooperativa Serena, per la disponibilità, l’accoglienza e il lavoro quotidiano che rendono possibile questa esperienza fossanese. L’obiettivo è anche quello di far conoscere sempre di più questo spazio alla cittadinanza e alla comunità, rendendolo sempre più fruibile, aperto e disponibile grazie all’impegno di chi se ne prende cura ogni giorno.

Gli incontri dei Circoli della Cura si svolgono, infatti, ogni quindici giorni il mercoledì, dalle 15 alle 17, e tutte le domeniche pomeriggio. Sono rivolti a persone over 65, persone con neurofragilità, caregiver, familiari e cittadini che desiderano condividere tempo, relazioni e prossimità. "Nel tempo di un tè, lo spazio per te", recita lo slogan del progetto.

Oovvero, prendiamoci un tè e costruiamo insieme attività e relazioni di benessere, prossimità, cura: #UnTeconNOI. La partecipazione è gratuita (sono previsti anche Circoli della Cura, con proprie attività, ad Alba e Borgo San Dalmazzo-Cuneo). Informazioni: tel. 333 7458606; info@alicecuneo.it; www.alicecuneo.it.

A.L.I.Ce. Cuneo ODV-ETS ringrazia inoltre tutti i soggetti che, a diverso titolo, rendono possibile la giornata e sostengono il percorso dei Circoli della Cura e del Coro degli Afasici. L’iniziativa è coorganizza

Si ringraziano per la collaborazione Comune di Fossano, Fondazione Fossano Musica, Cooperativa Serena - Centro Equitazione Disabili, ASSeA, Fondazione Matteo Costamagna e Camera di Commercio di Cuneo. Si ringraziano inoltre Fondazione Cagnasso, Sport Senza Barriere, Piumetti Gas S.r.l., Comune di Bene Vagienna, Confartigianato Cuneo – Zona Fossano, Condividere ODV, ATL del Cuneese per il patrocinio, Fondazione NoiAltri, ASL CN1, Associazione Alessio e tutti i volontari che, con il loro impegno, contribuiscono a trasformare questa rete in una vera esperienza di comunità.