A Saluzzo quasi 6mila euro per la ricerca sul cancro con le azalee dell’Airc

Quasi 6mila euro raccolti domenica 10 maggio a Saluzzo con la vendita delle azalee dell’Airc, in occasione della festa della mamma. A comunicarlo è Gian Maria Aliberti Gerbotto, delegato saluzzese dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

"Grazie alla generosità dei saluzzesi, le 400 piantine messe in vendita col tradizionale banchetto allestito dalle nove del mattino in corso Italia, davanti al duomo, sono andate esaurite prima dell’una", ha raccontato il delegato cuneese, sottolineando il successo dell’iniziativa solidale.

Il risultato conferma ancora una volta l’attenzione della comunità saluzzese verso la raccolta fondi promossa da Airc, che ogni anno richiama in piazza volontari e cittadini nel segno della ricerca oncologica.

Alla campagna hanno contribuito anche i volontari presenti al banchetto, tra cui Thea Aliberti Gerbotto, Cristiana Basso, Matilde De Caroli, Nadir Sabil e Sara Scalerandi, impegnati nella distribuzione delle piante e nella sensibilizzazione del pubblico.