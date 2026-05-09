AIL Cuneo, il 5 per mille che diventa cura, ricerca e assistenza

Anche quest’anno è possibile destinare il proprio 5 per mille all’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, semplicemente indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale unico valido su tutto il territorio nazionale: 80102390582.

I fondi raccolti attraverso questo importante strumento di solidarietà vengono successivamente distribuiti tra le 83 sezioni provinciali dell’associazione sparse in tutta Italia. La ripartizione avviene tenendo conto sia delle preferenze espresse dai contribuenti, sia delle attività concretamente realizzate dalle singole sezioni a livello locale.

Per quanto riguarda la Sezione “Paolo Rubino” di Cuneo, a partire dal 2006 – anno in cui è stata effettuata la prima erogazione – sono stati destinati complessivamente oltre un milione di euro. Si tratta di risorse fondamentali che, anno dopo anno, permettono di sostenere in modo concreto le attività cliniche, promuovere la ricerca scientifica e garantire un’assistenza qualificata ai pazienti e alle loro famiglie.

Tutte queste iniziative fanno riferimento al Reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, che rappresenta ancora oggi l’unico centro specializzato della provincia dedicato alla diagnosi e alla cura dei tumori del sangue, svolgendo un ruolo essenziale per il territorio e per la comunità.

Per maggiori informazioni: https://ail.cuneo.it/