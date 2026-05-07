ATLETICA / Valentina Gemetto trionfa nella “5km di Crava”, tra gli uomini vittoria per Alessio Romano

Si è disputata nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, la decima edizione della “5km di Crava”. L’evento, di livello nazionale e su percorso omologato, è stato organizzato dalla PAM Mondovì-Chiusa Pesio. A trionfare sull’arrivo di Via Giovanni XXIII a Rocca de’ Baldi, nella frazione Crava, sono stati Valentina Gemetto tra le donne e Alessio Romano nella gara maschile.

Nella prova femminile, Valentina Gemetto ha dominato la corsa concludendo i suoi 5000 metri in 16’37”. La ventottenne della Caivano Runners, attuale bicampionessa italiana sui 10 km su strada, ha così stabilito il nuovo record del tracciato, abbassando il suo precedente primato di 16’49”. Secondo posto per Gessica Peyracchia in 17’56”, seguita da Mariam Madi in 18’59”. Con questa affermazione, Gemetto succede a Mina El Kannoussi nell’albo d’oro della competizione.

In campo maschile la vittoria è andata ad Alessio Romano (Atletica Roata Chiusani), che ha fermato il cronometro a 15’44”. Piazza d’onore per Michele Aimo in 15’49”, seguito al terzo posto da Simone Peyracchia in 15’58”. Nonostante l’ottimo ritmo imposto, Romano è rimasto a un minuto esatto dal record del percorso appartenente a Oukhrid Ihoussaine (14’44” siglato nel 2023), vincitore tra l'altro della passata edizione. Nella gara riservata agli over 50 si è imposto Massimo Galliano in 16’36”, precedendo Giuseppe Boasso (17’10”) e Salvatore Palumbo (17’57”).

Numerose sono state le competizioni che hanno preceduto i 5 chilometri. Nel pomeriggio si è iniziato con gli Esordienti (200 metri): a vincere sono stati Maurizio Dalmasso (cat. 4), Christian Dalmasso (cat. 6) e Miriam Quaglia (cat. 8). Si è poi passati ai 400 metri riservati agli Esordienti 10 e il successo è andato a Vittorio Mondino che ha preceduto Elisa Arnaudo e Tommaso Graglia.

Spazio poi alle Ragazze sulla distanza di 1 km: vittoria di Sofia Felici in 3’23”, seconda Giselle Bussi (3’31”) e terza Emma Margherita Peano (3’36”). Tra i Ragazzi successo per Francesco Martina in 3’29” davanti a Mattia Fino (3’35”) e Francesco Tomatis (3’40”).

Le categorie giovanili si sono chiuse con le prove sui 2000 metri. Tra le Cadette trionfo di Virginia Galletto in 6’59”, piazza d’onore per Anna Audisio (7’43”) e terzo posto per Veronica Gallo (8’14”). Tra i cadetti sigillo di Martino Giolitti in 6’38”, secondo Filippo Di Gioia (6’55”) e gradino più basso del podio per Danilo Prato Carboneri (7’00”).

Grande la soddisfazione degli organizzatori, capitanati dal roccadebaldese Valerio Dotto, soprattutto grazie all’elevato numero di iscritti. Nonostante le previsioni meteo avverse hanno infatti partecipato al pomeriggio di sport ben 238 atleti, dai più piccoli Maurizio ed Emma (nati nel 2021) fino al meno giovane del gruppo, Gregorio (classe 1948).

Al termine dell’evento atleti e appassionati hanno concluso la serata con la “cena del podista”, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco Roccadebaldese.