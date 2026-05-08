Espositori, dimostrazioni pratiche e convegni: torna a Cherasco “Il nocciolo – Prove in campo”

Un’area espositiva lunga circa 1 km con oltre 100 espositori, 200 marchi e 180 prove in campo effettuate direttamente nei 10 ettari di noccioleti destinati alle dimostrazioni pratiche: sono questi i numeri della seconda edizione de “Il nocciolo – Prove in campo”, in programma sabato 23 maggio a Cherasco, in via Meane.

L’evento, organizzato da Agrimpresa e Nocciolo Service, in collaborazione con Confagricoltura Cuneo, si pone come momento di confronto operativo tra agricoltori, tecnici e aziende della filiera corilicola, con un format costruito attorno alle prove svolte direttamente in campo.

La manifestazione coinvolgerà numerose realtà istituzionali e scientifiche del territorio: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cherasco, le organizzazioni di produttori Ascopiemonte, Piemonte Asprocor e Coricoop, la Fondazione Agrion, il Consorzio Tutela Nocciola Piemonte, l’Università di Torino e l’Asl Cn2 con lo S.Pre.SA.L., a conferma della crescente attenzione verso il settore. Per tutta la giornata i visitatori potranno osservare da vicino macchinari, attrezzature e soluzioni tecniche dedicate alla corilicoltura, oltre a partecipare ai dieci incontri organizzati presso l’area convegni dove si alterneranno incontri tecnici e momenti di formazione, volti a proporre nuove soluzioni nella gestione dei noccioleti.

La seconda edizione de “Il nocciolo – Prove in campo” prenderà il via alle 9 con la registrazione dei partecipanti. A seguire un momento istituzionale di benvenuto e saluto da parte del sindaco di Cherasco, Claudio Bogetti, del presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, Enrico Allasia, del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e dell’assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, con inaugurazione alle 10 e contestuale apertura degli stand e avvio delle prove dimostrative dei macchinari e delle attrezzature.

Alle 10.30, nell’area convegni, incomincerà il ricco programma di incontri e momenti di confronto dedicati agli operatori della filiera. Dieci appuntamenti si alterneranno fino alle 16.30, coinvolgendo le più autorevoli voci del settore corilicolo partendo da strategie nutrizionali, passando per certificazioni, soluzioni innovative, trattamenti fitosanitari e riflessioni sul futuro del settore.

Di particolare importanza sarà, alle 11,30 , la tavola rotonda dal titolo La “Nocciola Piemonte IGP” e la “Nocciola Piemonte IGP delle Langhe” prodotti di eccellenza, risorsa e valorizzazione di un territorio. L’evento, organizzato da Confagricoltura Cuneo con il contributo della Regione Piemonte e l’utilizzo del marchio “PiemonteIS – Eccellenza Piemonte”, si svolgerà in due sessioni e vedrà l’intervento di rappresentanti della politica, della ricerca, della promozione e della sicurezza alimentare, per poi lasciare spazio alle esperienze di grandi e piccole aziende del territorio, produttori e trasformatori della Nocciola Piemonte IGP, con degustazioni di diversi prodotti a base di nocciola.

L’intero evento “Il nocciolo – Prove in campo” si concluderà intorno alle 17 con un aperitivo conviviale.

La partecipazione agli incontri divulgativi previsti dalla manifestazione dà diritto ai crediti formativi per gli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di Cuneo, al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta e al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito, ma è consigliata l’iscrizione sul sito www.ilnoccioloproveincampo.it. Per informazioni: eventi@confagricuneo.it – 0171/692143 (int.7) – 349 2226026.

LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI

“Le incertezze provocate dalle tensioni internazionali, gli effetti dei cambiamenti climatici e il calo delle produzioni stanno mettendo sotto pressione le aziende agricole – dichiara Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo –. Anche per questo è necessario che l’approccio alla coltivazione del nocciolo sia ripensato, ottimizzando ogni fase del ciclo produttivo attraverso l’innovazione, leva fondamentale per migliorare efficienza e competitività. La ricerca e l’innovazione contribuiscono a garantire un futuro al comparto. Anche il tema della sostenibilità avrà un ruolo centrale all’evento: parliamo di sostenibilità ambientale, economica e sociale che deve però poter corrispondere anche una sostenibilità economica e produttiva, capace di garantire un giusto reddito all’agricoltore. Ad esempio, tecnologie come le attrezzature di precisione per la distribuzione dei fitofarmaci consentono di ridurre l’impatto ambientale migliorando al tempo stesso l’efficacia dei trattamenti e contenendo i costi. Questo appuntamento rappresenta un’occasione di rilievo per l’aggiornamento professionale degli operatori del settore e un importante spazio di confronto tra agricoltori, tecnici e aziende”.

“I visitatori potranno scoprire oltre un centinaio di espositori di mezzi tecnici e attrezzature, per più di 180 marchi rappresentati – spiega Gianluca Griseri, promotore dell’evento e responsabile tecnico di Nocciolo Service -. Tra le dimostrazioni saranno presenti, trattamenti con droni, lancio di insetti utili e prodotti per la difesa e la nutrizione delle piante come fitofarmaci, concimi e biostimolanti. Ampio spazio sarà dedicato anche alla meccanizzazione con trattori, macchine per la raccolta delle nocciole, pulitori ed essiccatoi, spollonatrici meccaniche, attrezzature per la potatura e trituratori, cippatori per i residui. Non mancheranno inoltre atomizzatori, spandiconcime, spandiletame, interceppi, aratri, sistemi di irrigazione, impianti fotovoltaici e piante di nocciolo certificate. Una panoramica completa di strumenti e tecnologie che permetterà agli operatori di valutare dal vivo le soluzioni più adatte alla gestione del proprio noccioleto. Particolare attenzione sarà dedicata all’innovazione tecnologica applicata alla gestione del noccioleto con attrezzature del mondo della robotica e dell’agricoltura di precisione e, tra le novità, macchinari per la raccolta e la distribuzione del polline, pensati per migliorare l’efficienza dell’impollinazione”.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

IOre 10,30 – Nutrizione del nocciolo: strategie per ottimizzare produzione e qualità con Aniello Luca Pica della BMS MICRO-NUTRIENTS ITALIA SRL.

Ore 11,00 – Focus sull’impollinazione del nocciolo con Lorenzo Brigante di AGRION Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese.

Ore 11,30 – La “Nocciola Piemonte IGP” e la “Nocciola Piemonte IGP delle Langhe” prodotti di eccellenza, risorsa e valorizzazione di un territorio, la tavola rotonda organizzata da Confagricoltura Cuneo, Regione Piemonte e “PiemonteIS – Eccellenza Piemonte”.

Ore 14,00 – Valutazione degli effetti antistress, anti-senescenza e produttivi del Vitalfit su nocciolo con Ivan Di Furia di Timac Agro Italia.

Ore 14,30 – Biolchim, Cifo e Ilsa: soluzioni complementari del gruppo Huber Agrosolution con Mirko D’Angelo di Huber Agrosolution.

Ore 15,00 – Irrigazione del noccioleto con Matteo Morra di Esi Irrigazione.

Ore 15,30 – Soluzioni digital di Syngenta – Interrascan e Cropwise e soluzioni Syngenta per difesa e biostimolazione del nocciolo con Giacomo Purromuto e Diego Scavino di Syngenta Italia S.P.A.

Ore 16,00 – Trattamenti fitosanitari da drone: aggiornamenti normativi e prospettive future con Eric Mozzanini di DISAFA-Università Di Torino.

Ore 16,15 – GreenFarmCert: la nuova certificazione di sostenibilità per le aziende agricole, co-progettata da imprese, associazione ed esperti con Virginia Vergero di Cascina Pulita.

Ore 16,30 – Il futuro delle Organizzazioni Produttori di Frutta a Guscio con Matteo Cazzuli di Ascopiemonte, Alessandro Merlo di Coricoop e Lodovico Cogno di Piemonte Asprocor.