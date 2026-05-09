Un’esplosione di profumi e sapori a Expoflora 2026 di Fossano, inaugurata stamane al parco cittadino [FOTO e VIDEO]

Si è aperta stamane, sabato 9 maggio, al parco cittadino di Fossano, in presenza di numerose autorità civili e militari, la rassegna 2026 di “Expoflora”, dedicata al florovivaismo e alla gastronomia di Fossano e della Granda.

Oltre ai tanti metri quadri di esposizione di fiori e piante varie, da giardino, officinali e d’appartamento, la particolarità sarà anche la presenza, fino a domani, domenica 10 maggio, di prodotti agricoli d’eccellenza, degli orti didattici e di molteplici laboratori, all’insegna del pollice verde.

La due giorni di mostra mercato, ortoflorovivaistica e gastronomica ha luogo nel parco cittadino e in via Roma (in caso di maltempo su domani si terrà comunque in viale Alpi), è organizzata come da tradizione dal Comune di Fossano dalla Condotta locale di Slow Food, insieme a Coldiretti, Cia, Campagna Amica, Pro loco di Fossano, Fondazione CRF. Tra gli ospiti extrapiemontesi, anche la presenza degli ospiti liguri di Andora ad esporre anche le loro eccellenze di settore.

Le dichiarazioni a margine dell'inaugurazione (GUARDA IL VIDEO)

IL PROGRAMMA DI EXPOFLORA 2026 DI DOMANI, DOMENICA 10 MAGGIO

Dalle 9 alle 19 mercato gastronomico anche in via Roma, con la collaborazione di Campagna Amica, Coldiretti, Cia e Slow Food Fossano.

Tra gli appuntamenti di giornata anche quello ormai storico e consolidato, organizzato da Slow Food Fossano, con l'orto didattico dimostrativo curato insieme ai piccoli alunni delle scuole fossanesi.

Oltre a dedicare la cura degli invasi per le loro piantine, i bimbi e gli interessati potranno partecipare ad altri tre laboratori (quello della realizzazione del burrocacao con cera d’api, miele e olio di mandorle, in collaborazione con l’azienda Barbees, la realizzazione inoltre delle cosiddette “bombe di fiori”, con argilla ventilata, grazie al panificio locale Fior di pane e l’attività didattica con Cia Cuneo, con un percorso per bambini a bordo di un trattore nell’area dedicata). Sempre le attività, tutte gratuite, si svolgeranno fra i Bastioni e piazza Bima.

Si darà inoltre spazio alla gastronomia grazie alla Pro loco del presidente Franco Perlo. Nei pressi dei Bastioni si svolgerà infatti il pranzo a un costo “popolare” di 15 euro con primo, secondo con contorno, dolce e acqua.

IL BALLETTO A CURA DEL GRUPPO AMATORIALE DELLA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA “DANZA ROVENSNIK” E LA “FESTA DELLE FAMIGLIE”

L’appuntamento voluto da Giacomo Rossi, presidente dell’associazione Odv di Chieri “Aiutiamoli a sorridere”, in favore delle opere di accoglienza attuate per i bimbi della Bielorussia provenienti dalla zone contaminate da Chernobyl, vedrà alle 11 uno spettacolo in piazza Bima, anche in occasione dei 40 anni dal disastro di Chernobyl.

Sempre domenica 10 maggio spazio alla classica “Festa delle famiglie” che coinvolgerà giovani e associazioni in varie attività ricreative.