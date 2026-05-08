Falso allarme per una fuga di gas in corso Francia a Cuneo

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, in un condominio di corso Francia 111 a Cuneo, dove intorno alle 17.15 è scattato l’allarme per una presunta fuga di gas.

I condomini, percependo un possibile odore sospetto, sono usciti nel cortile dello stabile e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, intervenuti rapidamente sul posto per effettuare tutte le verifiche del caso.

Dopo accurati controlli, i pompieri hanno accertato che si trattava di un falso allarme e che non vi erano situazioni di pericolo.

La situazione è quindi tornata alla normalità nel giro di poco tempo, consentendo alle famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni.