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Cronaca | 08 maggio 2026, 17:56

Falso allarme per una fuga di gas in corso Francia a Cuneo

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di venerdì 8 maggio: dopo i controlli, famiglie rientrate nelle abitazioni

L'intervento dei Vigili del Fuoco in corso Francia

L'intervento dei Vigili del Fuoco in corso Francia

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, in un condominio di corso Francia 111 a Cuneo, dove intorno alle 17.15 è scattato l’allarme per una presunta fuga di gas.

I condomini, percependo un possibile odore sospetto, sono usciti nel cortile dello stabile e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, intervenuti rapidamente sul posto per effettuare tutte le verifiche del caso.

Dopo accurati controlli, i pompieri hanno accertato che si trattava di un falso allarme e che non vi erano situazioni di pericolo.

La situazione è quindi tornata alla normalità nel giro di poco tempo, consentendo alle famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni.

redazione

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