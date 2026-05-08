Mette un manichino nel suo letto e si nasconde in panetteria: tentata evasione nel carcere di Torino

Un tentativo di evasione dal carcere di Torino è stato sventato nei giorni scorsi dagli agenti in servizio nell’istituto: durante le operazioni di conta nella settima sezione del padiglione B, i poliziotti si sono accorti dell’assenza di un detenuto e della presenza di un manichino nel letto al suo posto.

La rissa

Le immediate ricerche, condotte con l’ausilio delle telecamere della sala regia, hanno permesso di trovare il detenuto: l'uomo di nazionalità straniera ra nascosto dietro la panetteria in attesa, con ogni probabilità, di tentare la fuga durante la notte. A denunciare l’accaduto l’Osapp che segnala nella medesima struttura una rissa tra una ventina di detenuti stranieri, un tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti da parte un detenuto di origine marocchina, rientrato da un permesso, e il ritrovamento di un telefono cellulare.

“Oggi il carcere di Torino rappresenta un serio problema di ordine pubblico. È indispensabile agire con urgenza, rafforzando organici, controlli e misure straordinarie per ristabilire sicurezza e legalità”, commenta il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci.