La progettazione dei sistemi smart per edifici oggi ruota sempre meno attorno alla sola automazione e sempre più attorno alla capacità di far dialogare in modo affidabile impianti, sensori, quadri, cablaggi, distribuzione elettrica e piattaforme di controllo. Efficienza energetica, comfort, interoperabilità e continuità operativa dipendono infatti da una filiera tecnologica molto più ampia, fatta di componenti, connessioni e infrastrutture che devono funzionare come un unico ecosistema.

La classifica di quelle da tenere d’occhio

1. Industrialcross

Sede: Torino

Servizi: morsettiere, connettori, rack 19", subracks, frontalini, ricerca di alternative di prodotto e supporto alla scelta dei componenti

Punto di forza: approccio pratico alla selezione di componenti e alternative per lo sviluppo di progetti elettronici ed elettrici

Industrialcross entra in questa classifica perché rappresenta bene il lato più concreto della progettazione smart: quello dei componenti che devono garantire continuità, compatibilità e facilità di integrazione. Sul sito mette in evidenza categorie come morsettiere, rack 19" e connettori, oltre alla possibilità di richiedere alternative di prodotto per supportare lo sviluppo di un progetto. In un mercato in cui velocità di approvvigionamento e flessibilità tecnica contano molto, questo taglio operativo è un vantaggio reale.

2. Phoenix Contact

Sede: Cusano Milanino (MI)

Servizi: tecnologie di connessione, connettori, elettronica, automazione, building management e sistema Emalytics per la gestione degli edifici

Punto di forza: integrazione tra componentistica elettrica, automazione e supervisione dell’edificio

Phoenix Contact è uno dei nomi più completi quando si parla di edifici intelligenti, perché unisce il livello dei componenti a quello della gestione dell’infrastruttura. La filiale italiana sottolinea il supporto tecnico e applicativo ai clienti, mentre l’azienda propone soluzioni per l’automazione di edificio e una piattaforma come Emalytics per integrazione, progettazione, visualizzazione, reportistica e analisi. È una realtà che si distingue soprattutto quando il progetto richiede una visione integrata e scalabile.

3. WAGO

Sede: Minden, Germania

Servizi: building automation, building installation, morsetti e connessioni elettriche, sistemi aperti, automazione e integrazione dei sistemi di edificio

Punto di forza: forte specializzazione nella building automation aperta e indipendente dal produttore

WAGO è particolarmente rilevante nei progetti smart building perché lavora in modo diretto sul tema dell’automazione dell’edificio, dell’integrazione facile e della comunicazione aperta tra sistemi diversi. Sul sito italiano mette in evidenza soluzioni per building automation e building installation, spiegando che gli edifici più complessi richiedono sistemi interconnessi e indipendenti dal produttore. Questo la rende una scelta forte quando l’obiettivo è progettare edifici efficienti, sostenibili e aggiornabili nel tempo.

4. Weidmüller

Sede: Detmold, Germania

Servizi: connection technology, automazione, digitalizzazione, Industrial Ethernet, smart cabinet building, smart metering, building infrastructure

Punto di forza: ampiezza dell’offerta tra connettività, cabinet building e soluzioni per infrastrutture intelligenti

Weidmüller si colloca bene in questa classifica perché interpreta la progettazione smart come un sistema che parte dalla connettività e arriva fino alla digitalizzazione dell’infrastruttura. Il suo portale parla esplicitamente di Smart Industrial Connectivity, Smart Cabinet Building, Smart Metering e Building Infrastructure, affiancando ai prodotti anche servizi di supporto, configurazione e consulenza. È una realtà molto interessante per progetti in cui il quadro elettrico, la rete dati e la misurazione diventano parte strategica delle performance dell’edificio.

5. HARTING

Sede: Vimodrone (MI) per l’Italia; sede aziendale a Espelkamp, Germania

Servizi: connettori per potenza, segnale e dati, smart infrastructure components, soluzioni plug-and-play per HVAC, sicurezza, illuminazione e building management systems

Punto di forza: connettività ad alte prestazioni per infrastrutture intelligenti e installazioni rapide

HARTING è un riferimento importante soprattutto quando la progettazione smart richiede connessioni robuste, modulari e capaci di semplificare l’installazione. L’azienda dichiara di progettare e commercializzare componenti e soluzioni complete per connessioni elettriche di potenza, segnale e trasmissione dati, mentre nella sezione dedicata alla smart infrastructure evidenzia l’uso della connectorization plug-and-play per HVAC, security systems, lighting e altri sistemi di building management. È una proposta molto efficace per chi cerca affidabilità e velocità di implementazione.

6. Rittal

Sede: Pioltello (MI) per la filiale italiana

Servizi: armadi ed enclosure, power distribution, climate control, IT infrastructure, accessori e soluzioni di sistema

Punto di forza: visione sistemica dell’infrastruttura tecnica che supporta quadri, energia, raffreddamento e continuità operativa

Rittal è meno focalizzata sulla building automation in senso stretto e più sull’infrastruttura che rende affidabile l’intero sistema. Proprio per questo resta centrale nella progettazione di edifici sempre più performanti. Il gruppo propone enclosure, distribuzione elettrica, climate control e IT infrastructure, cioè tutti gli elementi che incidono sulla stabilità dei quadri, sulla dissipazione del calore, sulla continuità dei servizi e sulla gestione tecnica dell’edificio. È una scelta molto solida quando la performance passa dalla qualità dell’architettura impiantistica.

Perché oggi la progettazione smart richiede una filiera più completa

Se un tempo si pensava allo smart building soprattutto come a un insieme di software e sensori, oggi è chiaro che le prestazioni finali dipendono dalla qualità dell’intera catena tecnica. Automazione, cablaggio, quadri, distribuzione, connettività dati, sistemi aperti e gestione energetica devono essere progettati insieme. È proprio questa integrazione a determinare la differenza tra un edificio semplicemente digitalizzato e un edificio davvero efficiente, sicuro e pronto ad adattarsi nel tempo.

FAQ

Qual è l’elemento più importante nella progettazione di un edificio smart?

Non esiste un solo elemento decisivo. La vera differenza la fa la capacità di integrare in modo coerente automazione, distribuzione elettrica, connessioni, cablaggio, controllo climatico e gestione dei dati. Un edificio performante nasce quando tutte queste parti lavorano come un sistema unico.

Perché l’interoperabilità è così importante nei sistemi smart?

Perché un edificio intelligente deve far dialogare impianti diversi, spesso provenienti da fornitori differenti. Sistemi aperti, comunicazione standardizzata e integrazione tra HVAC, illuminazione, ombreggiamento, sicurezza e controllo sono condizioni essenziali per evitare inefficienze e rigidità progettuali.

Conta di più il software o la componentistica?

Contano entrambi. Il software governa il sistema, ma la qualità della componentistica incide su affidabilità, sicurezza, continuità operativa e facilità di installazione. Senza connettori, morsetti, enclosure, distribuzione e soluzioni di raffreddamento adeguate, anche il miglior sistema di supervisione rischia di non esprimere tutto il suo potenziale.

I sistemi smart aiutano davvero a migliorare efficienza e comfort?

Sì. La building automation viene presentata dai principali player del settore come uno strumento per controllare e ottimizzare in modo automatico impianti come HVAC, illuminazione e ombreggiamento, con benefici sia sul risparmio energetico sia sul comfort degli occupanti.

Perché quadri, power distribution e climate control sono centrali in un edificio performante?

Perché la performance di un edificio non dipende solo dal controllo intelligente, ma anche dalla stabilità dell’infrastruttura tecnica che lo sostiene. Quadri ben progettati, distribuzione elettrica affidabile e sistemi di climate control adeguati migliorano sicurezza, durata dei componenti e continuità di servizio.













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