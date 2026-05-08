Nuovo appuntamento con le passeggiate alla scoperta di Celle Macra

Nuovo appuntamento, nel pomeriggio di domenica 10 maggio, con le passeggiate naturalistico culturali alla scoperta degli abitati meno conosciuti di Celle di Macra nella zona del Sentiero dei Giganti.

La passeggiata con accompagnatore permetterà di scoprire le particolarità del territorio e delle borgate poste tra il Vallone dell’Intersile ed il Vallone del Tibert con particolare attenzione alle caratteristiche naturali, ambientali, architettoniche, artistiche e culturali di questi antichi abitati alpini e del contesto in cui si trovano.

Si parte dalla borgata Ugo Sottano, che fu patria di molte famiglie di bottai dove si può ammirare la Cappella di San Bernardo.

Da qui si sale lungo una mulattiera che costeggia una cisterna per la raccolta dell’acqua, manufatti molto diffusi in questa zona a causa della scarsità di acqua, fino all’abitato di Ugo Soprano un tempo sede della scuola sussidiaria.

Nella borgata molto soleggiata si potranno ammirare altre cisterne per la raccolta dell’acqua, e delle baite con affreschi di Giors Boneto da Paesana, pittore itinerante delle valli occitane.

Si prosegue lungo la strada che affianca il monte Vierme passando attraverso una zona boscosa di particolare bellezza con larici secolari (da qui il nome sentiero dei Giganti) fino a raggiungere l’abitato di grange Ramei.

Il piccolo nucleo alpino che si affacciano sul vallone Tibert è caratterizzato dalla presenza di tipiche grange utilizzate nei periodi dell’alpeggio e dalla presenza di un pilone votivo dedicato alla Madonna con bambino.

Da qui si rientra a Ugo Sottano.

La passeggiata di facile percorribilità adatta ad appassionati di tutte le età: famiglie, giovani e adulti, è realizzate in collaborazione con le guide di Chamin.

Ritrovo a in Borgata Ugo Sottano di Celle di Macra.

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.30.

La passeggiata è gratuita.

Per info: + 39 348 1869452 oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com