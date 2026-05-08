“Voglio vivere così”, serata musicale con il Coro Univalle

L’Università Popolare Valle Po propone per sta sera, venerdì 8 maggio, una serata all’insegna della musica e dei ricordi dal titolo “Voglio vivere così”.

L’appuntamento è alle 21 nella sala incontri di via Roma, dove protagonista sarà il Coro Univalle con un repertorio dedicato ai grandi successi e alle atmosfere degli anni ’40 e ’50.

L’evento rappresenta anche un momento significativo per il coro, una delle realtà più consolidate del territorio, che per la prima volta sarà diretto da Mara Cecconato. Un debutto atteso che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra melodie e canzoni che hanno segnato un’epoca.

A comporre il Coro Univalle sono Patrizia Andreone, Marisa Argento, Luisa Audisio, Valeria Cottura, Agnese Fantone, Marina Fiorina, Piera Gilli, Maria Grazia Mairone, Silvia Marossero, Silvia Migliasso, Renata Pasqua, Beatrice Picca, Laura Ponzi e Laura Re.

L’ingresso alla serata sarà libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca civica al numero 0175-987709.