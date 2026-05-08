A Barge incontro su sanità e territorio con la Fondazione Ospedale Savigliano, Saluzzo e Fossano

Venerdì 15 maggio alle 18, presso la Sala Geymonat della Biblioteca di Barge (via Monviso, 1), il Lions Club Barge, Bagnolo Piemonte e Cavour organizza un incontro tra le realtà imprenditoriali locali e la Fondazione Ospedale Savigliano, Saluzzo e Fossano.

L’obiettivo dell’appuntamento è far conoscere i progetti di particolare rilevanza strategica per il territorio della Fondazione Ospedale SSF e condividere una visione comune in un contesto autorevole e informale. Al termine dell’evento è previsto un aperitivo convivale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti previa prenotazione entro martedì 12 maggio scrivendo a lionsclubbargebagnolopcavour@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 391/7112218.

“Abbiamo voluto proporre un momento di approfondimento e confronto perché crediamo che il futuro della sanità territoriale passi anche dalla capacità di fare rete tra imprese, associazioni e comunità – spiegano i referenti del Lions Club Barge, Bagnolo Piemonte e Cavour –. La Fondazione Ospedale SSF rappresenta un progetto concreto, già sostenuto da importanti realtà imprenditoriali, che punta a dotare gli ospedali e i servizi del territorio di strumenti moderni, tecnologie e nuove opportunità legate alla prevenzione e alla cura. La serata sarà un’occasione per conoscere da vicino i progetti in corso, comprenderne le prospettive e costruire un percorso condiviso volto al bene del territorio e delle persone che lo vivono”.

La Fondazione Ospedale Savigliano, Saluzzo e Fossano nasce dall’unione di aziende, istituzioni e cittadini che hanno scelto di mettere insieme competenze, responsabilità e visione per sostenere la sanità del territorio. Un progetto costruito dalla comunità e per la comunità, pensato per accompagnare il percorso verso il nuovo ospedale e rafforzare, nel tempo, i servizi dedicati alla salute, alla cura e alla prevenzione.

La Fondazione Ospedale SSF opera attraverso raccolte fondi, sostegno a progetti sanitari, acquisto di attrezzature e promozione di attività di sensibilizzazione e prevenzione, con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni del territorio. Nonostante sia una realtà giovane, ha già avviato i primi interventi a supporto dei servizi sanitari locali, contribuendo all’attività trasfusionale domiciliare e sostenendo iniziative di prevenzione dell’ictus ischemico attraverso la donazione di strumentazioni diagnostiche. Un impegno concreto che punta a generare valore duraturo per pazienti, operatori e comunità.