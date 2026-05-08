Villar San Costanzo, dagli “Amici del Presepe” un dono per i più piccoli

Grande generosità e attenzione verso la comunità da parte degli “Amici del Presepe”, il gruppo di volontari di Villar San Costanzo che ogni anno cura con passione l’allestimento del suggestivo presepe meccanico all’interno della cripta dell’antica abbazia, oggi chiesa parrocchiale.

Una parte dei proventi raccolti grazie alle offerte dei numerosi visitatori è stata devoluta all’acquisto di un nuovo gioco per l’area esterna della scuola dell’infanzia del paese. Il resto del ricavato è stato invece destinato alla parrocchia e agli interventi di miglioramento del presepe in vista della prossima edizione.

Il nuovo gioco è stato installato nella giornata di ieri, suscitando grande entusiasmo tra i piccoli alunni, che hanno potuto provarlo fin da subito.

L’Amministrazione comunale e l’intera comunità hanno espresso un sincero ringraziamento agli “Amici del Presepe” per il gesto di attenzione verso i bambini e per l’impegno costante che contribuisce a valorizzare una delle tradizioni più sentite del territorio.

Un esempio concreto di volontariato e collaborazione, capace di trasformare una tradizione in un’opportunità di crescita e condivisione per tutta la comunità.