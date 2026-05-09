Alba: il consigliere comunale Emanuele Bolla esprime esprime il suo apprezzamento per la buona riuscita di Vinum 2026

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Direttore,

mi sia consentito esprimere un pubblico apprezzamento per la buona riuscita dell’edizione 2026 di Vinum.

Nel 2024 abbiamo lasciato - insieme con la Presidente Allena - una manifestazione di riconoscimento internazionale e siamo felici di poter constatare come si stia proseguendo su una linea di continuità, nell’interesse della comunità.

Il merito di questo approccio rispettoso e attento va certamente all’Ente Fiera, al suo presidente, all’intero Consiglio, alla direzione e allo staff, ma anche all’amministrazione comunale, ai Borghi, ai consorzi, la Regione Piemonte e ai partner, tra cui Apro, AIS, Distretto del cibo del Roero e Sinergie Outdoor.

Uno sforzo collettivo importante ha consegnato alla città un buon successo, non privo di fisiologici margini di miglioramento: penso, in particolare, alla necessità di costruire nuove opportunità commerciali per gli operatori del vino coinvolti nella manifestazione e di allargare la manifestazione su più piazze.

Mi sia consentito inoltre riconoscere il valore dell’iniziativa che ha offerto ai possessori del carnet la possibilità di visitare gratuitamente il MUDET, grazie alla generosità dell’Ente Fiera e al lavoro del Centro Studi del Tartufo.

Una delle sfide più significative per la nostra comunità sarà proprio quella di costruire nuove opportunità.

Vinum può rappresentare un contesto prezioso su cui lavorare per il futuro, con unità di intenti e disponibilità a contribuire in modo costruttivo.

Emanuele Bolla

Consigliere comunale - Alba