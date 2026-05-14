A Saluzzo un convegno sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 8.30 presso la Sala del Monastero della Stella di Saluzzo, si terrà il convegno dedicato ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), promosso da ASL CN1 su iniziativa della Struttura complessa Diabetologia e Malattie del Metabolismo diretta da Laura Gianotti e del Dipartimento di Salute Mentale diretto da Francesco Risso.

L’iniziativa rappresenterà un importante momento di confronto su una tematica di crescente rilevanza clinica e sociale, con il coinvolgimento di professionisti sanitari, istituzioni e associazioni del territorio. Parteciperanno tra gli altri, la psichiatra Laura Dalla Ragione figura di riferimento nazionale nell’ambito della cura e dei percorsi assistenziali dedicati a questi disturbi, Carlotta De Bacco psichiatra presso il Centro di riferimento regionale di Torino diretto da Giovanni Abbatedaga e Anna Maria Pacilli psichiatra Referente del Centro DNA ASLCN1.

Nel corso dell’evento saranno presentati i percorsi offerti dalle aziende sanitarie del cuneese che garantiscono oggi cure integrate ed efficaci, assicurando la presa in carico multidisciplinare e la continuità terapeutica sul territorio.

Il convegno è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e il patrocinio del Comune di Saluzzo, A-Fidati, Terres Monviso e altri enti sostenitori.