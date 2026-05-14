Barbaresco piange Nino Ardito, storico amministratore del paese

Profondo cordoglio a Barbaresco per la scomparsa di Nino Ardito, figura storica della vita amministrativa e civile del paese. Per anni protagonista delle istituzioni locali, Ardito viene ricordato come un uomo capace di mettere al centro la comunità con passione, umanità e spirito di servizio.

A esprimere il dolore dell’Amministrazione comunale è il sindaco Mario Zoppi, che ha voluto ricordare il legame personale e istituzionale costruito negli anni con Ardito. “Un maestro e un amico”, lo definisce il primo cittadino, sottolineando il ruolo fondamentale avuto nel suo percorso amministrativo. Fu infatti Nino Ardito a incoraggiarlo, fin da giovane, a impegnarsi nella vita pubblica e a mettersi al servizio del paese.

Nel corso degli anni, Ardito ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per amministratori e cittadini, offrendo consigli, sostegno e insegnamenti che hanno lasciato un’impronta profonda nella comunità di Barbaresco.

L’Amministrazione Comunale ha espresso vicinanza alla famiglia, unendosi al ricordo riconoscente di una figura che, per dedizione e valori, resterà nel cuore del paese.

I funerali verranno celebrati sabato 16 maggio alle 10.30, presso la parrocchia San Giovanni Battista a Barbaresco. Nello stesso luogo domani, venerdì 15 maggio, alle 21.15 verrà recitato il Santo Rosario.