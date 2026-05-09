Servizi di assistenza mensa e doposcuola: il Comune di Mondovì acquisisce le manifestazioni di interesse

Un avviso pensato per individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici interessati a gestire i servizi di assistenza mensa e doposcuola per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028 nei due Istituti comprensivi monregalesi. Un’indagine esplorativa e conoscitiva, dunque, propedeutica alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi suddetti, per un valore complessivo presunto di oltre 447.000,00 euro per l’intero biennio.

«Continua il nostro impegno per il miglioramento dei servizi complementari all’offerta didattica cittadina» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli. «Accanto ad investimenti strutturali come la nuova mensa di Borgo Aragno, l’efficientamento energetico di Sant’Anna e le manutenzioni all’asilo nido comunale, al plesso di Carassone e in altri edifici, per la prima volta verrà bandita una gara per l’affidamento biennale dei servizi di assistenza mensa e di doposcuola per un valore superiore ai 400 mila euro. Un passo importante per garantire serietà e continuità di servizio a bambini, famiglie e operatori».

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica “Appalti & Contratti” del Comune di Mondovì entro le ore 13.00 del 23 maggio. Per eventuali informazioni è possibile contattare il Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo libero del Comune di Mondovì al numero 0174.559260.