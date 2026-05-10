L'annuncio oggi a Genova: Cuneo è pronta ad ospitare l'Adunata del 2030

Un'Adunata indimenticabile.

Fu quella del 2007, a Cuneo, una città che anche logisticamente si presta perfettamente ad accogliere assembramenti importanti e numerosi come solo l'Adunata degli Alpini sa essere, ogni anno, a maggio, quando migliaia e migliaia di penne nere occupano per giorni la città scelta per ospitare l'evento.

E proprio Cuneo ci riprova. Pronta ad ospitare l'Adunata del 2030.

Oggi, a Genova, dove si è chiusa l'Adunata numero 97, l'annuncio della candidatura e dell'avvio di tutti i passi necessari per farsi trovare pronti per quella data.

Erano tanti a Genova gli amministratori giunti da ogni angolo della Granda per stare al fianco degli oltre 5mila alpini che hanno raggiunto la città per partecipare all'evento. Tutti uniti nel provare a riportare l'Adunata a Cuneo.

Con il sostegno della Regione. L'iter inizierà presto, con la preparazione del dossier già il prossimo anno. Si saprà solo nel 2028 se la scelta del Consiglio Nazionale dell'Associazione Alpini accoglierà la candidatura di Cuneo.

Nel frattempo, si lavora e si sogna.