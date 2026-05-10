domenica 10 maggio
Un fiore e una preghiera, omaggio alle mamme che non ci sono più
Un fiore e una preghiera, omaggio alle mamme che non ci sono più
Leggi le ultime di: Curiosità
 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 10 maggio 2026, 19:53

Un fiore e una preghiera, omaggio alle mamme che non ci sono più

In occasione della Festa della mamma che quest’anno ricorre domenica 10 maggio

Un fiore e una preghiera, omaggio alle mamme che non ci sono più

La festa della mamma che non c'è più si vive con malinconia, nostalgia, ma anche tenerezza. È un momento che richiama l'amore che si tinge di dolcezza con i colori dei fiori più belli, perché comunque la mamma ci sarà sempre, nei ricordi e nel cuore.

Un omaggio ai loro sorrisi che hanno riempito anime e vite, guidando i nostri passi di bambini, in cui sognavamo mondi in cui loro ci sarebbero state sempre, perché mamma voleva dire amore e l'amore non conosce la parola fine.

Dolci e talvolta severe, ma sempre dalla nostra parte anche quando ci dicevano un secco «no». Omaggio alla loro tenacia, che ci ha permesso, con sacrificio, di essere ciò che siamo, qualunque cosa siamo.

Di loro ci parlano ancora le foto ingiallite o in bianco e nero, mostrandoci quella tenerezza infinita negli sguardi e nelle premure della nostra lontana infanzia.

Un omaggio alle mamme diventate nonne, soprattutto per quelle mani rugose che hanno continuato ad accarezzarci e per quei capelli dalle acconciature che non si usano più, divenuti fili bianchi prima che ce ne accorgessimo.

Un omaggio a quelle mamme che non ci sono più, che ci osservano da un cielo lontano eppure così vicino, che non si vedono ma ci sono, che non si toccano, ma ci accarezzano. Auguri ovunque voi siate. E grazie.

 

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium