Sei disoccupato e cerchi nuove opportunità? Sono in partenza i nuovi corsi GOL

Con il Bando 𝐆𝐎𝐋 (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) puoi accedere GRATUITAMENTE a corsi di formazione professionale pensati per aiutarti a reinserirti nel mondo del lavoro!

Corsi pratici e certificati

Orientamento e supporto personalizzato

Il programma GOL è un’iniziativa prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, nata per rilanciare l'occupazione e combattere la disoccupazione, volto a sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso azioni di orientamento professionale, esperienze in impresa e interventi formativi professionalizzanti.

Il programma GOL è rivolto alle persone disoccupate con priorità verso:

i percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL) e i percettori di Reddito di Cittadinanza;

le persone in condizione di fragilità e svantaggio.

CORSI IN PARTENZA A MAGGIO: (orari e giorni ancora da definire)

Competenze per l’accoglienza turistica : 80 ore FORMAZIONE IN AULA

: 80 ore FORMAZIONE IN AULA Competenze per l’intelligenza artificiale : 20 ore FORMAZIONE IN AULA

: 20 ore FORMAZIONE IN AULA Aggiornamento informatico - Elaborazione testi e foglio elettronico (livello BASE): 40 ore FORMAZIONE IN AULA

COME ACCEDERE?

Recati al Centro per l’impiego di competenza per iscriverti al programma e fare la profilazione;

per iscriverti al programma e fare la profilazione; Scegli la sede Granda Lavoro - Cuneo ;

- ; Sarai preso in carico per la consulenza orientativa e per offrirti i servizi a te più idonei.

MODULO DI PRE ISCRIZIONE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJgFfCinxJ4sEAqI5Jfnv6NpF3rnTyj7YPum-UpJ8OgdVd_Q/viewform

Per saperne di più è possibile consultare la sezione dedicata del nostro sito: https://www.ascomforma.it/category/finanziati/disoccupati/programma-gol/

CONTATTI:

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Telefono 377.0804976 oppure 0171.604127

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