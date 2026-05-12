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Curiosità | 12 maggio 2026, 08:05

Sei disoccupato e cerchi nuove opportunità? Sono in partenza i nuovi corsi GOL

Puoi accedere GRATUITAMENTE a corsi di formazione professionale pensati per aiutarti a reinserirti nel mondo del lavoro!

Sei disoccupato e cerchi nuove opportunità? Sono in partenza i nuovi corsi GOL

Con il Bando 𝐆𝐎𝐋 (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) puoi accedere GRATUITAMENTE a corsi di formazione professionale pensati per aiutarti a reinserirti nel mondo del lavoro!

  • Corsi pratici e certificati
  • Orientamento e supporto personalizzato

Il programma GOL è un’iniziativa prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, nata per rilanciare l'occupazione e combattere la disoccupazione, volto a sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso azioni di orientamento professionale, esperienze in impresa e interventi formativi professionalizzanti.

Il programma GOL è rivolto alle persone disoccupate con priorità verso:

  • i percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL) e i percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • le persone in condizione di fragilità e svantaggio.

 

CORSI IN PARTENZA A MAGGIO: (orari e giorni ancora da definire)

  • Competenze per l’accoglienza turistica: 80 ore FORMAZIONE IN AULA
  • Competenze per l’intelligenza artificiale: 20 ore FORMAZIONE IN AULA
  • Aggiornamento informatico - Elaborazione testi e foglio elettronico (livello BASE): 40 ore FORMAZIONE IN AULA

COME ACCEDERE?

  • Recati al Centro per l’impiego di competenza per iscriverti al programma e fare la profilazione;
  • Scegli la sede Granda Lavoro - Cuneo;
  • Sarai preso in carico per la consulenza orientativa e per offrirti i servizi a te più idonei.

MODULO DI PRE ISCRIZIONE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJgFfCinxJ4sEAqI5Jfnv6NpF3rnTyj7YPum-UpJ8OgdVd_Q/viewform

Per saperne di più è possibile consultare la sezione dedicata del nostro sito: https://www.ascomforma.it/category/finanziati/disoccupati/programma-gol/

 

CONTATTI:

E-mail info@ascomforma.it 

Telefono 377.0804976 oppure 0171.604127

Sito internet https://www.ascomforma.it/  

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
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