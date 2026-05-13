Il Caffè letterario Albedo di Bra vi invita a conoscere Geronimo Stilton al Salone del Libro di Torino il 14, 16 e 17 maggio

Il Caffè letterario Albedo di Bra vi invita a conoscere Geronimo Stilton, che sarà ospite alla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’appuntamento è presso il Lingotto Fiere (via Nizza, 294) nei giorni 14, 16 e 17 maggio con uno dei personaggi più iconici della narrativa per ragazzi degli ultimi 25 anni, diventato un vero e proprio fenomeno editoriale e culturale di dimensioni globali.

Il celebre topo giornalista, nato da un’idea di Elisabetta Dami e diventato un simbolo della letteratura per ragazzi e punto di riferimento per milioni di giovani lettori, incontrerà i fan in una serie di firma copie, e si esibirà in due spettacoli: “Grandi miti e…mitiche risate con Geronimo Stilton”, ispirato ai libri Io e il minotauro e Ti presento... Persefone!, della collana "Miti da ridere" (il 14 maggio alle ore 12.30 al Padiglione Oval, Sala Oro) e “Mi presento: sono Geronimo Stilton” (il 17 maggio alle ore 16.30 al Teatro Giulia di Barolo).

I libri di Geronimo Stilton sono pubblicati in Italia da Piemme, tradotti in oltre 50 lingue e hanno venduto più di 190 milioni di copie nel mondo. La forza del personaggio risiede nella sua capacità di far immedesimare i giovani lettori in storie che nascono dalla vita reale, accompagnandoli alla scoperta del mondo con uno sguardo autentico, rassicurante e sempre positivo.

Geronimo Stilton è percepito come un “amico” autorevole che non impone comportamenti, ma consiglia: un portatore di valori universali che incoraggia osservazione, esplorazione e apprendimento. Questa profonda connotazione educativa ne ha consolidato il ruolo come riferimento affidabile in iniziative rivolte ai ragazzi e alla promozione della lettura, supportate anche da numerose partnership istituzionali.

L’agenda di Geronimo Stilton al Salone Internazionale del Libro di Torino prende il via giovedì 14 maggio alle ore 10.30 con il firma copie allo stand Piemme (blocco V82 W81 W82 X81), padiglione Oval. Alle ore 12.30 spettacolo “Grandi miti e mitiche risate con Geronimo Stilton”, Sala Oro, padiglione Oval. A seguire, firma copie.

Sabato 16 maggio: alle ore 11 e alle ore 15 firma copie allo stand Piemme (blocco V82 W81 W82 X81), padiglione Oval.

Domenica 17 maggio: alle ore 11 firma copie allo stand Piemme (blocco V82 W81 W82 X81), padiglione Oval. Alle ore 16.30 spettacolo “Mi presento: sono Geronimo Stilton”, presso il Salone OFF - Teatro Giulia di Barolo (piazza Santa Giulia 2 bis, Torino). A seguire, firma copie.

Geronimo Stilton vi saluta e vi aspetta numerosi!