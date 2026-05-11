“Bando piccoli Comuni”, Moretta e Polonghera ottengono 500 mila euro

Con l’approvazione della variazione al bilancio nell’ultimo Consiglio comunale è ai nastri di partenza l’iter procedurale per i lavori di rifacimento del tetto del municipio.

Il Comune di Moretta, in partenariato con il Comune di Polonghera, ha accolto con soddisfazione la notizia dell’assegnazione del contributo ministeriale relativo al “Bando del piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni” 2024.

I due comuni hanno provveduto alla firma della convenzione che permetterà di avviare l’appalto dei lavori. Il finanziamento, di 528 mila euro (circa 400 mila destinati a Moretta e 130 mila a Polonghera), sarà integrato da un cofinanziamento comunale e servirà a ristrutturare e riqualificare edifici pubblici, con particolare attenzione al tetto del municipio di Moretta (oltre ad una serie di lavori di isolamento termico dell’edificio) e a un fabbricato comunale di Polonghera, adibito a ricovero mezzi del Comune.

"Siamo molto soddisfatti – sottolinea il sindaco di Moretta, Gianni Gatti –. Questo contributo rappresenta un nuovo tassello nel percorso di riqualificazione del centro cittadino e porta risorse fresche, al di là dei fondi Pnrr, confermando l’impegno del Comune nel reperire risorse utili per opere pubbliche strategiche".

L’intervento sul municipio si aggiunge ad altri progetti già attuati, tra cui la sostituzione degli infissi del municipio, la rigenerazione urbana del centro storico, e la riqualificazione di piazze e vie principali.

"Procediamo passo dopo passo – conclude Gatti – per rendere il nostro centro più bello, funzionale e attrattivo per cittadini e visitatori, bilanciando gli interventi tra centro, zone periferiche e aree rurali".

La gara di appalto per l’assegnazione dei lavori dovrebbe essere perfezionata entro l’autunno e il cantiere potrebbe essere aperto ad inizio inverno.