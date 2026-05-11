Cherasco presente all’Adunata Nazionale degli Alpini: il racconto della trasferta a Genova

Come da tradizione, anche quest’anno il Gruppo Alpini di Cherasco ha preso parte con entusiasmo all’Adunata Nazionale degli Alpini, svoltasi a Genova nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2026.

Il gruppo cheraschese si è distinto non solo per lo spirito alpino e la grande partecipazione, ma anche per la consueta dose di goliardia, simpatia e ironia che da sempre lo contraddistingue.

Per l’occasione gli Alpini di Cherasco hanno allestito il proprio campo base utilizzando il camion del gruppo e la nuova tensostruttura gonfiabile, recentemente inaugurata e subito protagonista dell’evento ligure. Tra i momenti più divertenti e apprezzati dell’Adunata, una parte del gruppo ha sfilato indossando originali costumi da bagno in perfetto stile anni ’30, posando davanti al porto del capoluogo ligure e attirando sorrisi, applausi e fotografie da parte dei presenti.

Grande entusiasmo anche durante il passaggio nella centralissima via XX Settembre, dove gli Alpini di Cherasco, a bordo della storica jeep con carrello, sono stati accolti calorosamente da due ali di folla festante. Ancora una volta il gruppo ha saputo rappresentare al meglio Cherasco, unendo amicizia, tradizione alpina e sano spirito di convivialità, contribuendo a rendere indimenticabile l’atmosfera della grande Adunata nazionale.